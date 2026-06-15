El pronóstico del tiempo para esta semana indica que se esperan tardes agradables con presencia de sol, pero amaneceres muy fríos con temperaturas muy bajas. Además, se espera el ingreso de dos frentes que podrían traer lluvias a diferentes sectores de Mendoza.
El pronóstico del tiempo anuncia una semana agradable, pero con dos frentes fríos
Las mañanas serán muy frías pero las tardes serán más agradables y acordes al mes de junio, según el pronóstico del tiempo
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó a radio Nihuil que hoy se espera un ascenso de la temperatura luego de un amanecer que rondó los 3 grados.
Se espera que la temperatura trepe a 15 grados durante la tarde debido a la presencia del viento norte, con cielo parcialmente nublado pero con algo de presencia de sol.
Pronóstico del tiempo para el resto de la semana
Elizabeth Naranjo Tamayo indicó que los próximos días tendrán temperaturas que rodarán los 15 grados, algo acorde a esta semana de junio, previo al inicio formal del invierno.
De todas formas, los pronósticos indican el ingreso de 2 pulsos de inestabilidad. Uno será en la noche del miércoles y madrugada del jueves que afectará especialmente al sur provincial. Se trata de un frente frio que llega de la Patagonia y podría generar algunas lluvias aisladas en ese sector.
Si bien el pronóstico del tiempo todavía no está claro, el otro sistema podría llegar durante el fin de semana, pero todavía no esta claro. En caso de cumplirse, hará bajar las temperaturas, con ciero nublado y podría haber algunas precipitaciones.