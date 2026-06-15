El pronóstico del tiempo anuncia una semana agradable, pero con dos frentes fríos

pronostico del tiempo otoño fresco,Mendoza (6).jpeg Foto: Diario UNO / Martín Pravata

Pronóstico del tiempo para el resto de la semana

Elizabeth Naranjo Tamayo indicó que los próximos días tendrán temperaturas que rodarán los 15 grados, algo acorde a esta semana de junio, previo al inicio formal del invierno.

De todas formas, los pronósticos indican el ingreso de 2 pulsos de inestabilidad. Uno será en la noche del miércoles y madrugada del jueves que afectará especialmente al sur provincial. Se trata de un frente frio que llega de la Patagonia y podría generar algunas lluvias aisladas en ese sector.

Si bien el pronóstico del tiempo todavía no está claro, el otro sistema podría llegar durante el fin de semana, pero todavía no esta claro. En caso de cumplirse, hará bajar las temperaturas, con ciero nublado y podría haber algunas precipitaciones.