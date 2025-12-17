Cómo hacer Ensalada rusa con 1 ingrediente secreto: la receta llena de sabor y fresca para Navidad

En esta oportunidad, te vamos a enseñar a preparar la receta de la ensalada rusa con un ingrediente especial: atún. La versión clásica es típica de la gastronomía española y lleva insumos básicos que tienes en casa, como papas, zanahoria, mayonesa, huevos y arvejas.

receta-ensalada-rusa-ingredientes

Receta para hacer ensalada rusa

Esta es la receta de ensalada rusa de Paulina Cocina, quien le agrega un ingrediente estrella a la versión clásica. ¿Qué necesitas para prepararla en casa y deleitar a todos en Navidad y Año Nuevo?