Cómo hacer Ensalada rusa con 1 ingrediente secreto: la receta llena de sabor y fresca para Navidad

Con un ingrediente secreto, aprende a preparar una de las mejores recetas de ensalada rusa para disfrutar en Navidad

Antonella Prandina
La ensalada rusa es una de las recetas perfectas para preparar en Navidad.

A solo una semana de Navidad, la ensalada rusa vuelve a tomar el centro de la escena en lo que respecta a la planificación del menú de las fiestas de fin de año. Esta es una de las recetas indispensables: lleva verduras, es fresca y combina con cualquier comida festiva.

En esta oportunidad, te vamos a enseñar a preparar la receta de la ensalada rusa con un ingrediente especial: atún. La versión clásica es típica de la gastronomía española y lleva insumos básicos que tienes en casa, como papas, zanahoria, mayonesa, huevos y arvejas.

Receta para hacer ensalada rusa

Esta es la receta de ensalada rusa de Paulina Cocina, quien le agrega un ingrediente estrella a la versión clásica. ¿Qué necesitas para prepararla en casa y deleitar a todos en Navidad y Año Nuevo?

Ingredientes:

  • 1 kilo de papas
  • 4 huevos
  • 1 zanahoria
  • 200 g de arvejas congeladas
  • 350 g de mayonesa o queso crema
  • 1 pimiento
  • Aceitunas
  • Sal
  • 2 latas de atún (ingrediente estrella)
Cómo preparar la receta de ensalada rusa: el paso a paso

  1. Primero, pela las palas y las zanahorias, córtalas en cubos y hiérvelas en una olla con abundante agua con sal.
  2. A continuación, cuando las verduras estén listas, escúrrelas con un colador y deja enfriar.
  3. Hierve los huevos durante 12 minutos o hasta que queden duros, pela y reserva.
  4. Coloca los cubos de papas y zanahoria, y los huevos trozados en un bol junto con las arvejas.
  5. Si quieres incorporar atún, es el momento. Agregar la mayonesa o queso crema y mezcla bien hasta, que se unifiquen todos los ingredientes.
  6. Para terminar la ensalada rusa, decora con aceitunas y pimientos cortados en tiritas.

¿Con qué acompañar la ensalada rusa en Navidad?

La ensalada rusa es perfecta para disfrutar estas fiestas, acompañada de diversos platos fríos como:

  • Vitel toné
  • Lengua a la vinagreta
  • Arrollados de pionono
  • Sándwiches
  • Asado

