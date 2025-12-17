A solo una semana de Navidad, la ensalada rusa vuelve a tomar el centro de la escena en lo que respecta a la planificación del menú de las fiestas de fin de año. Esta es una de las recetas indispensables: lleva verduras, es fresca y combina con cualquier comida festiva.
Cómo hacer Ensalada rusa con 1 ingrediente secreto: la receta llena de sabor y fresca para Navidad
Con un ingrediente secreto, aprende a preparar una de las mejores recetas de ensalada rusa para disfrutar en Navidad
En esta oportunidad, te vamos a enseñar a preparar la receta de la ensalada rusa con un ingrediente especial: atún. La versión clásica es típica de la gastronomía española y lleva insumos básicos que tienes en casa, como papas, zanahoria, mayonesa, huevos y arvejas.
Receta para hacer ensalada rusa
Esta es la receta de ensalada rusa de Paulina Cocina, quien le agrega un ingrediente estrella a la versión clásica. ¿Qué necesitas para prepararla en casa y deleitar a todos en Navidad y Año Nuevo?
Ingredientes:
- 1 kilo de papas
- 4 huevos
- 1 zanahoria
- 200 g de arvejas congeladas
- 350 g de mayonesa o queso crema
- 1 pimiento
- Aceitunas
- Sal
- 2 latas de atún (ingrediente estrella)
Cómo preparar la receta de ensalada rusa: el paso a paso
- Primero, pela las palas y las zanahorias, córtalas en cubos y hiérvelas en una olla con abundante agua con sal.
- A continuación, cuando las verduras estén listas, escúrrelas con un colador y deja enfriar.
- Hierve los huevos durante 12 minutos o hasta que queden duros, pela y reserva.
- Coloca los cubos de papas y zanahoria, y los huevos trozados en un bol junto con las arvejas.
- Si quieres incorporar atún, es el momento. Agregar la mayonesa o queso crema y mezcla bien hasta, que se unifiquen todos los ingredientes.
- Para terminar la ensalada rusa, decora con aceitunas y pimientos cortados en tiritas.
¿Con qué acompañar la ensalada rusa en Navidad?
La ensalada rusa es perfecta para disfrutar estas fiestas, acompañada de diversos platos fríos como:
- Vitel toné
- Lengua a la vinagreta
- Arrollados de pionono
- Sándwiches
- Asado