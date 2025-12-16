Cómo hacer galletas de Navidad fáciles y rápidas: la receta en 10 minutos, ideal para preparar en familia

Esta receta de galletas tiene su origen en 992, cuando el monje armenio Gregorio de Nicópolis 1 (Grecia), introdujo su creación en Francia y le enseñó a los sacerdotes franceses a hornearlas. Por su parte, las casitas de jengibre son originarias de Alemania del siglo XVI y se popularizaron gracias al cuento de Hansel y Gretel.

A lo largo de los años, la popularidad de las galletas de jengibre creció, llegando a Europa del Norte en el siglo X. Actualmente, esta receta es popular en todo el mundo y muchas familias la preparan durante la época de Navidad y Año Nuevo.