Cómo hacer galletas de Navidad fáciles y rápidas: la receta en 10 minutos, ideal para preparar en familia

Las galletas de jengibre son una de las recetas más populares de la Navidad, típicas de la gastronomía del norte de Europa. Se trata de masitas especiadas que tienen, generalmente, forma de hombrecillo, de corazón o de casa.
Esta receta de galletas tiene su origen en 992, cuando el monje armenio Gregorio de Nicópolis 1 (Grecia), introdujo su creación en Francia y le enseñó a los sacerdotes franceses a hornearlas. Por su parte, las casitas de jengibre son originarias de Alemania del siglo XVI y se popularizaron gracias al cuento de Hansel y Gretel.
A lo largo de los años, la popularidad de las galletas de jengibre creció, llegando a Europa del Norte en el siglo X. Actualmente, esta receta es popular en todo el mundo y muchas familias la preparan durante la época de Navidad y Año Nuevo.
Receta para hacer galletas de Navidad de jengibre
Ingredientes:
- 125 g de manteca
- 125 g de azúcar
- 1 huevo
- 2 cdas. de miel
- 4 cdtas. de jengibre rallado o 2 de jengibre en polvo
- 1 cdta. de canela
- 1 pizca de sal
- 1/2 cdta. de nuez moscada
- 200 g de harina común
- 200 g de harina leudante
Cómo preparar galletas navideñas de jengibre
- Primero, en un bowl, mezcla la manteca pomada con el azúcar hasta formar una pasta. Luego agrega el huevo y bate bien hasta incorporar (puede ser con batidora o a mano).
- A continuación, incorpora las especias. Suma el jengibre, nuez moscada, canela y sal. Mezcla bien y por último agrega la harina y la miel, de a poco y uniendo hasta formar una masa. Envuelve en papel film y lleva a la heladera por media hora.
- Aplasta la masa con un palo de amasar hasta que quede de 5 milímetros y corta de la forma que desees. Puede ser en forma de muñequitos, estrellitas, redondas o cuadradas.
- Lleva las galletas a una fuente para horno que puede estar enmantecada y enharinada. Cocina en el horno precalentado por 10 minutos o hasta que las galletas de jengibre queden apenas doradas por arriba.
- Por último, decora las galletas de jengibre con un glaseado espeso y confites de colores o frutos secos picados. También, puedes disfrutarlas solas, acompañadas de un rico mate.