Con 5 ingredientes y en 5 minutos: prepara fosforitos de jamón y queso con una receta facilísima

Los fosforitos son una de las recetas más clásicas de la confitería argentina, ideales para acompañar el mate o cualquier infusión. Se trata de pequeños bocados de masa tipo hojaldre, rellenos con jamón y abundante queso, y terminados con un toque dulce que realza su sabor agridulce.
Gracias a su textura crocante y su relleno cremoso, los fosforitos de jamón y queso son perfectos para una picada, una entrada o como opción salada en el almuerzo o la cena. Para prepararlos, se puede usar masa para tarta o discos de hojaldre, logrando un resultado práctico y rendidor.
Además, esta receta permite múltiples variantes: se pueden cortar en cuadrados, formar rollitos o hacer triángulos, y sumar condimentos para potenciar el sabor. Una propuesta simple y versátil que nunca falla cuando se buscan recetas rápidas y llenas de sabor.
Receta para hacer Fosforitos de jamón y queso
Ingredientes:
- 12 tapas para empanadas o 2 masas de tarta
- 200 g de jamón cocido
- 200 g de queso en fetas
- 1 huevo
- 1/2 taza de azúcar
- Opcionales: queso rallado, pimentón, mostaza
Las cantidades de los ingredientes mencionados rinden para 6 fosforitos de jamón y queso.
Cómo hacer la receta de Fosforitos con mucho queso
- Primero, en la mesada o en una bandeja de horno, coloca los discos de hojaldre uno al lado de otro. Estira con un palo de amasar y corta en porciones cuadradas.
- A continuación, en un bowl, rompe el huevo, suma la sal y bate bien. Si quieres, suma condimentos. Con esta mezcla, pincela los cuadrados de hojaldre.
- Corta las fetas de jamón y queso del mismo tamaño y cubre cada tapa con una capa de jamón y otra de queso. Puedes agregar queso rallado.
- Después, dobla los cuadrados en dos, de manera que el jamón y el queso queden como relleno. Vuelve a pintar con huevo, espolvorea con azúcar y cocina en el horno a 200 °C por 5 minutos o hasta que la tapa de los fosforitos esté dorada y el queso, fundido.
Ya tienes todos los ingredientes y pasos para hacer la receta de Fosforitos de jamón y queso, los cuadraditos perfectos para cualquier ocasión.