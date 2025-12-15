Inicio Recetas Jamón
Con 5 ingredientes y en 5 minutos: prepara fosforitos de jamón y queso con una receta facilísima

Se trata de cuadraditos de jamón y queso con masa de hojaldre. Es una de las recetas más baratas para el mate o una picada

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Los fosforitos de jamón y queso son una receta sencilla y versátil para preparar en casa. 

Los fosforitos son una de las recetas más clásicas de la confitería argentina, ideales para acompañar el mate o cualquier infusión. Se trata de pequeños bocados de masa tipo hojaldre, rellenos con jamón y abundante queso, y terminados con un toque dulce que realza su sabor agridulce.

Gracias a su textura crocante y su relleno cremoso, los fosforitos de jamón y queso son perfectos para una picada, una entrada o como opción salada en el almuerzo o la cena. Para prepararlos, se puede usar masa para tarta o discos de hojaldre, logrando un resultado práctico y rendidor.

Además, esta receta permite múltiples variantes: se pueden cortar en cuadrados, formar rollitos o hacer triángulos, y sumar condimentos para potenciar el sabor. Una propuesta simple y versátil que nunca falla cuando se buscan recetas rápidas y llenas de sabor.

Receta para hacer Fosforitos de jamón y queso

Ingredientes:

  • 12 tapas para empanadas o 2 masas de tarta
  • 200 g de jamón cocido
  • 200 g de queso en fetas
  • 1 huevo
  • 1/2 taza de azúcar
  • Opcionales: queso rallado, pimentón, mostaza

Las cantidades de los ingredientes mencionados rinden para 6 fosforitos de jamón y queso.

Cómo hacer la receta de Fosforitos con mucho queso

  1. Primero, en la mesada o en una bandeja de horno, coloca los discos de hojaldre uno al lado de otro. Estira con un palo de amasar y corta en porciones cuadradas.
  2. A continuación, en un bowl, rompe el huevo, suma la sal y bate bien. Si quieres, suma condimentos. Con esta mezcla, pincela los cuadrados de hojaldre.
  3. Corta las fetas de jamón y queso del mismo tamaño y cubre cada tapa con una capa de jamón y otra de queso. Puedes agregar queso rallado.
  4. Después, dobla los cuadrados en dos, de manera que el jamón y el queso queden como relleno. Vuelve a pintar con huevo, espolvorea con azúcar y cocina en el horno a 200 °C por 5 minutos o hasta que la tapa de los fosforitos esté dorada y el queso, fundido.

Ya tienes todos los ingredientes y pasos para hacer la receta de Fosforitos de jamón y queso, los cuadraditos perfectos para cualquier ocasión.

