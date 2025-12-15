Con 5 ingredientes y en 5 minutos: prepara fosforitos de jamón y queso con una receta facilísima

Gracias a su textura crocante y su relleno cremoso, los fosforitos de jamón y queso son perfectos para una picada, una entrada o como opción salada en el almuerzo o la cena. Para prepararlos, se puede usar masa para tarta o discos de hojaldre, logrando un resultado práctico y rendidor.

Además, esta receta permite múltiples variantes: se pueden cortar en cuadrados, formar rollitos o hacer triángulos, y sumar condimentos para potenciar el sabor. Una propuesta simple y versátil que nunca falla cuando se buscan recetas rápidas y llenas de sabor.