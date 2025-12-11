La torre de panqueques es una de las recetas especiales para disfrutar en Navidad y Año Nuevo. Se trata de un plato frío, colorido y fácil de preparar con el que puedes sorprender a todos tus invitados. Además, lleva ingredientes súper económicos.
Mucho sabor
Cómo preparar una Torre de panqueques: la receta sabrosa, fresca y colorida para Navidad
Las recetas navideñas comienzan a hacer eco en la organización del menú familiar para estas fiestas. La torre de panqueques es una opción sabrosa y económica
La receta de la torre de panqueques te salvará del apuro en las fiestas de fin de año, ya que no tendrás que cocinar largas horas para deleitar el paladar de todos. Entre sus ingredientes más comunes: panqueques, mayonesa, jamón cocido, queso, lechuga, palta, tomate y huevos.
Recetas: cómo hacer panqueques caseros
Ingredientes:
- 2 huevos
- 220 gramos de harina
- 1/2 cucharadita de sal
- 1/2 litro de leche
Procedimiento:
- El primer paso de la receta de panqueques es batir los huevos junto con la sal y luego incorporar la leche.
- A continuación, agrega la harina, batiendo constantemente para que no queden grumos, y deja descansar 20 minutos en la heladera.
- Finalmente, coloca un cucharón de la preparación en una sartén caliente con manteca o aceite. Cuando se cocine, dalo vuelta y déjalo unos segundos más. Repite el proceso hasta cocinar todos los panqueques.
Receta de la torre de panqueques para Navidad
Ingredientes:
- 10 panqueques
- 3 cdas. de mayonesa
- 3 cdas. de queso crema
- 100 g de jamón cocido
- 100 g de queso en fetas
- 2 hojas de lechuga
- 1 palta
- 1 tomate chico
- 2 huevos
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
Cómo preparar la receta de torre de panqueques, paso a paso
- El primer paso es hacer los panqueques. Una vez que los tengas listos, tápalos y comienza a preparar los rellenos.
- Luego, mezcla la mayonesa y el ingrediente secreto, el queso crema. A esto, súmale un poquito de sal, pimienta y aceite de oliva.
- Ahora, cocina los huevos durante 10 minutos en agua hirviendo. Una vez listos, pélalos y rállalos con un rallador fino.
- Comienza a armar la torre. Unta la mezcla de mayonesa y queso crema en un panqueque, agrega jamón y luego el queso. Coloca otro panqueque y añade tres hojas de lechuga. Haz otra capa con la mezcla de mayonesa, sumando el huevo y la palta pisada. Finalmente, coloca el tomate en otra capa.
- Repite las veces que sean necesarias. Cuando coloques el último panqueque, unta con mayonesa en la parte superior y comienza a decorar la torre. Le puedes poner huevo rallado y aceitunas, o morrón cortado en tiritas y rollitos de queso.
- Para terminar, lleva la torre de panqueques a la heladera por 30 minutos y ya puedes servir.