Cómo preparar una Torre de panqueques: la receta sabrosa, fresca y colorida para Navidad

La receta de la torre de panqueques te salvará del apuro en las fiestas de fin de año, ya que no tendrás que cocinar largas horas para deleitar el paladar de todos. Entre sus ingredientes más comunes: panqueques, mayonesa, jamón cocido, queso, lechuga, palta, tomate y huevos.

torre-de-panqueques1.jpg

Recetas: cómo hacer panqueques caseros

Ingredientes: