Dieta para adelgazar: cómo hacer Bastones de espinaca sin fritura ni harina para bajar de peso

Los bastones de espinaca son una de las recetas más elegidas del momento para renovar el almuerzo o la cena con una opción liviana y llena de sabor. Son ideales para sumar a una picada o disfrutar junto a ensaladas y vegetales. Al no llevar harina y cocinarse al horno, se convierten en una alternativa perfecta para incluir en la dieta y bajar de peso de manera saludable.
Su practicidad y valor nutricional los vuelven una propuesta ideal para quienes buscan comer mejor sin renunciar a un plato apetitoso. En plena temporada de calor, cuando muchas personas intentan bajar de peso o ganar masa muscular, estos bastones se destacan como una forma sencilla y rica de sumar espinaca a la dieta diaria.
A diferencia de versiones tradicionales que utilizan harina refinada o técnicas de fritura, esta preparación de bastones de espinaca ofrece un resultado mucho más liviano y equilibrado. Conservan una textura crocante por fuera y un interior suave y sabroso, demostrando que una receta saludable también puede ser irresistible.
Recetas: bastones de espinaca sin fritura
Te dejamos una receta fácil y rápida compartida por Todo Noticias.
Ingredientes para 10 bastones:
- 1 atado grande de espinaca
- 2 huevos
- 1 taza de avena procesada
- 1 diente de ajo picado (opcional)
- 2 cdas. de queso rallado (opcional)
- Sal, pimienta y nuez moscada, a gusto
- Aceite en spray o de oliva
Dieta sin fritura: cómo preparar bastones de espinaca con una receta fácil
Antes de comenzar a elaborar los bastones de espinaca, enciende el horno A 200 °C para mantenerlo precalentado al momento de la cocción. Ahora sí, sigue los pasos de la receta:
- Primero, lava las hojas de espinaca, sácales los tallos gruesos y cocínalas al vapor durante 2 minutos. Luego, presiona las hojas sobre un colador para retirar el exceso de agua y pícalas finas.
- A continuación, en un bowl, mezcla la espinaca con los huevos, la avena, el ajo, el queso y los condimentos hasta que quede una pasta húmeda y moldeable. Si queda muy líquida, añade más avena.
- Con las manos húmedas, toma porciones de la masa, dales forma de bastones y llévalos a una bandeja de horno con un poco de aceite en spray o de oliva.
- Para terminar con la receta, cocina los bastones de espinaca en el horno precalentado durante 20 minutos, dándolos vuelta a la mitad de la cocción para que queden dorados de ambos lados.
Adoptar un estilo de vida saludable es más sencillo cuando se incorporan a la dieta alimentos libres de harinas, grasas, azúcares y frituras. Esta elección, combinada con la actividad física regular, ayuda a bajar de peso y a mejorar la composición corporal, aumentando la masa muscular.
En este contexto, los bastones caseros se convierten en una alternativa nutritiva y ligera. Cada unidad aporta entre 65 y 70 calorías, lo que los convierte en una opción ideal para sumarlos a comidas equilibradas. Además, ofrecen fibra y proteínas provenientes de ingredientes como la espinaca, la avena y el huevo, claves para una alimentación saludable.