Dieta para bajar de peso: la receta de pizzas de berenjena ricas y saludables con 7 ingredientes

Desde el punto de vista nutricional, la berenjena aporta grandes beneficios. Según Medical News Today, es baja en calorías y rica en fibra, lo que ayuda a generar saciedad y controlar el apetito, clave en una dieta para bajar de peso.

Incorporar recetas con berenjena también puede ser útil para mejorar la composición corporal. Combinada con proteínas, esta preparación no solo ayuda a bajar de peso, sino también a aumentar masa muscular de forma saludable.