Dieta para bajar de peso: la receta de pizzas de berenjena ricas y saludables con 7 ingredientes

La pizza de berenjena es una de las recetas ideales para incluir en una dieta equilibrada, perfecta para quienes buscan bajar de peso sin dejar de comer rico. Al reemplazar la masa tradicional por esta verdura, se reduce el consumo de harinas y calorías, logrando una opción más liviana pero igual de sabrosa.
Desde el punto de vista nutricional, la berenjena aporta grandes beneficios. Según Medical News Today, es baja en calorías y rica en fibra, lo que ayuda a generar saciedad y controlar el apetito, clave en una dieta para bajar de peso.
Incorporar recetas con berenjena también puede ser útil para mejorar la composición corporal. Combinada con proteínas, esta preparación no solo ayuda a bajar de peso, sino también a aumentar masa muscular de forma saludable.
Receta para hacer pizzas de berenjena saludabele
Ingredientes:
- 3 berenjenas
- 1 tomate
- Queso mozzarella, c/n
- Aceitunas negras (opcional)
- Orégano
- Sal
- Puré de tomate
- 2 cdas. de aceite de oliva
Cómo hacer pizzas de berenjena: la receta para incluir en la dieta
- Para empezar, corta las berenjenas en rodajas finas y, en una sartén, coloca aceite de oliva y saltea a fuego fuerte. Una vez que estén tiernas, condimenta con sal.
- A continuación, acomoda las berenjenas en una pizzera o un molde de silicona antiadherente y agrégale un chorrito de puré de tomate y orégano.
- Luego, suma las fetas de queso muzarella y más orégano. Además, coloca las rodajas de tomate cortadas finas y las aceitunas. Suma más orégano.
- Por último, cocina la pizza de berenjena saludable en el horno por alrededor de 5 minutos o hasta que el queso se gratine.