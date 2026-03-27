Salud mental: 5 hábitos innegociables para tener un cerebro 0km después de los 50

Cumplir medio siglo suele ser el momento en que muchas personas ponen sus hábitos en orden, ajustando el descanso y la actividad física. Sin embargo, existe un factor que suele pasar desapercibido y es el responsable de la verdadera vitalidad: la plasticidad cerebral.

5 hábitos innegociables después de los 50 Compartir tiempo con las generaciones más jóvenes y escucharlas es innegociable para la salud mental después de los 50.

A diferencia de lo que se creía hace décadas, un estudio publicado por Harvard demostró que el cerebro no es una estructura estática que solo declina con el tiempo; es un órgano profundamente adaptable que, si se lo estimula de manera correcta, puede seguir generando nuevas conexiones y fortaleciendo sus redes mucho más allá de la madurez. El secreto no reside en hacer "más de lo mismo", sino en someter a nuestra mente a desafíos que la obliguen a salir de su zona de confort.