Las camas de salud mental en hospitales de Mendoza están ocupadas casi 100%

Cómo es el sistema para atender crisis de salud mental en Mendoza

Hospital El Sauce El hospital El Sauce, uno de los monovalentes de la provincia, está acondicionando un sector para abordaje de urgencias, pero con una internación que se extienda más allá de la crisis.

Actualmente existen 12 guardias completas que realizan atención de lunes a domingo, en hospitales como el Hospital Central, el Lencinas, el Scaravelli de Tunuyán, el Tagarelli de San Carlos, el Schestakow de San Rafael y el Carrillo de Las Heras. Estos se suman a los monovalentes.

De hecho, tal como explicó Vilapriño, en la guardia del Hospital Central la mayor cantidad de urgencias pertenece al área de salud mental.

Además, como el panorama es muy complejo, también se ha inaugurado un sistema de alerta que consiste en una guardia para realizar consultas por telemedicina con psiquiatras las 24 horas.

El funcionamiento de estas guardias consiste en un primer abordaje que realiza el médico generalista y luego en la interconsulta con el psiquiatra por el sistema de telemedicina. Ambos médicos evalúan finalmente al paciente. Esto apunta a reforzar hospitales como el de Malargüe, entre otros.

Vilapriño contó que está en funcionamiento una Red Integral de Salud Mental, en la que están integrados los hospitales generales, la Dirección de Salud Mental, el grupo GRIS de la Policía, bomberos y otros profesionales que pueden intervenir en una crisis. El número para que las personas se comuniquen con la red es el 148.

“El sistema no puede ser expulsivo: un paciente con problemas de salud mental tiene derecho a ser evaluado y eventualmente internado sin que exista un peloteo que lo obligue a ser trasladado de un lugar a otro”, manifestó el funcionario.

El observatorio de salud mental, una herramienta para tomar decisiones

Desde que comenzó la actual gestión en Salud Mental, se puso en marcha un observatorio provincial, que es el que indica los niveles de criticidad de cada zona.

Justamente, esto es lo que puso en alerta al Ministerio de Salud sobre la necesidad de reforzar la zona Este, donde los departamentos de Junín y Santa Rosa son los más complicados, con un nivel de criticidad 3 (alto en el sistema de evaluación).

Esta semana hubo una polémica por la decisión de cerrar la maternidad del Hospital de Rivadavia, Carlos Saporiti, y reconvertir el área para atención de salud mental. La decisión no es caprichosa: en Rivadavia se atienden apenas 10 partos mensuales; en cambio, el área de salud mental está ocupada en un 90% en forma permanente.

hospital saporiti rivadavia El hospital Saporiti de Rivadavia estuvo en medio de una polémica esta semana, por el cierre de su maternidad -ya que se usa pocas veces en el mes- y la reconversión en área de internación para salud mental.

“Es necesario reforzar el Este de la provincia. El Hospital Saporiti tiene buenos profesionales”, explicó Vilapriño. La intención es aprovechar el equipo ya formado para ampliar el servicio.

En el Hospital Saporiti existen actualmente residencias médicas de salud mental, y este es un dato a tener en cuenta a la hora de darle mayor importancia a esta área.

Aumento de suicidios en Mendoza: bajó la edad entre los varones

Una de las mayores problemáticas de la época es la cantidad de casos de intentos de suicidio y de suicidios consumados en Mendoza.

En 2025 hubo 800 intentos de suicidio en la provincia, un número similar al de 2024.

En cuanto a los suicidios consumados, en 2024 el número se incrementó en un 40% con respecto a 2023. Sin embargo, Vilapriño explicó que este aumento también tiene que ver con una mejora en el registro de los casos.

Quizás el punto más preocupante es que ha bajado la edad, sobre todo en los varones con este tipo de problemáticas. De hecho, hay casos de menores de 11 años con intentos de suicidio, cuando hasta el momento la edad inicial era justamente la de los 11 años.

En líneas generales, el 77% de quienes tienen este tipo de padecimientos mentales son varones y, entre ellos, el 50% oscila entre los 11 y los 35 años.