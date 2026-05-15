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¿Qué es el "doom scrolling" y por qué no podés dejar de mirar el celular?

El doom scrolling, el hábito de deslizar contenido sin control en redes sociales, afecta tu salud mental y atención.

César Vidal
Por César Vidal [email protected]


Agarrás el celular “un segundo”… y cuando levantás la cabeza pasó una hora. No fue casualidad ni falta de disciplina, fue diseño, y tiene nombre: doom scrolling, un hábito cada vez más común en redes sociales que te atrapa sin que te des cuenta.

El doom scrolling es un hábito cada vez más común en redes sociales que lleva a perder la noción del tiempo

¿Qué es el doom scrolling?

El doom scrolling es el hábito de deslizar contenido sin parar en redes sociales, consumiendo información de forma continua hasta perder la noción del tiempo.

No se trata de contenido negativo.
No se trata de noticias.
Ni siquiera de una red específica.

Se trata de esto: perderse en un flujo infinito de contenido sin control consciente.

Podés estar viendo:

  • entretenimiento
  • deportes
  • educación
  • memes
  • actualidad

Y aun así estar en doom scrolling, porque el problema no es el contenido, sino el estado en el que entrás.

No es el celular, es el tiempo que perdés

¿De dónde surge el término?

El concepto de doom scrolling comenzó a circular entre 2018 y 2020 y se popularizó durante la pandemia, cuando el uso de redes sociales se disparó.

Medios internacionales lo utilizaron para describir un comportamiento que hoy es cotidiano: deslizar sin parar, consumiendo contenido de forma continua, hasta perder la noción del tiempo.

El mundo se detenía, el scroll no

¿Por qué es tan difícil salir?

Las redes sociales no son plataformas pasivas. Son sistemas diseñados para retener tu atención.

1. Recompensas constantes (dopamina)

Cada contenido que te interesa genera una pequeña liberación de dopamina. No sabés cuándo viene el próximo y es que esa incertidumbre mantiene el sistema activo.

2. Algoritmos que te conocen

Las plataformas aprenden de cada acción:

  • cuánto tiempo mirás algo
  • qué ignorás
  • qué repetís

Y ajustan el contenido en tiempo real.

El resultado: ves exactamente lo que más probable es que te haga quedarte.

    3. Scroll infinito

    No hay pausas.
    No hay cierre.
    No hay señal de “terminé”.

    Solo más contenido.
    Y después más.
    Y después más.

    Todo está diseñado para que no pares

    ¿Por qué perdés la noción del tiempo?

    Cuando se combinan:

    • estímulo constante
    • contenido personalizado
    • recompensas intermitentes

    El cerebro entra en un estado de absorción y en ese estado deja de medir el tiempo de forma consciente.
    No es falta de atención sino una forma de hiperestimulación.

    Es lo mismo que pasa en videojuegos o entornos altamente inmersivos, pero sin intención activa.

    El tiempo sigue. Vos dejás de medirlo

    Lo que dice la evidencia

    Distintos estudios sobre comportamiento digital muestran que el uso excesivo y automático de redes sociales tiene efectos directos en:

    • la concentración
    • el bienestar emocional
    • la percepción del tiempo

    Investigaciones sobre el impacto de las redes sociales destacan que el consumo prolongado y sin control se relaciona con ansiedad, baja autoestima y desgaste mental.

    El doom scrolling puede intensificar la ansiedad y afectar la salud mental

    El problema no es lo que consumís, es cómo lo consumís. Este es el punto clave ya que uno puede consumir contenido valioso y aun así estar perdiéndose.

    Porque el doom scrolling se define por:

    • la duración sin control
    • la automatización del comportamiento
    • la falta de intención

    No estás eligiendo, es el contenido el que te está llevando, y su costo invisible es el tiempo y foco.

    Una hora por día en doom scrolling implica:

    • 30 horas por mes
    • 360 horas por año

    Eso equivale a 15 días completos.
    Pero el impacto real es otro: pérdida de concentración y saturación mental.

    Más estímulos. Menos foco

    Como en todo: el problema es el exceso

    Las redes sociales son herramientas que pueden:

    • enseñarte
    • conectarte
    • abrirte oportunidades

    Pero cuando el uso se vuelve automático dejás de usarlas vos y empiezan a usarte ellas. Somos el producto.

    Los algoritmos de redes sociales impulsan el scroll infinito y automatizan lo que consumimos.

    ¿Cómo dejar el doom scrolling?

    No se trata de eliminar las redes, plantearlo no tiene sentido. Se trata de recuperar el control.

    Algunas acciones simples:

    • poner límites de tiempo
    • introducir pausas conscientes
    • usar con intención (no por inercia)
    • detectar cuándo dejaste de elegir

    Y sobre todo: darte cuenta en qué momento te perdiste.

    Recuperar el control empieza por parar

    La atención es el nuevo campo de batalla

    Hoy no competís por información.
    Competís por atención y las plataformas lo saben. Los algoritmos lo optimizan.

    Y vos, yo, todos, muchas veces, cedemos sin darnos cuenta.

    El doom scrolling no es un problema de contenido sino un problema de control.

    Y en un mundo donde todo quiere tu tiempo, la verdadera ventaja es simple: saber cuándo parar.



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