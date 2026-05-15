Agarrás el celular “un segundo”… y cuando levantás la cabeza pasó una hora. No fue casualidad ni falta de disciplina, fue diseño, y tiene nombre: doom scrolling, un hábito cada vez más común en redes sociales que te atrapa sin que te des cuenta.
¿Qué es el "doom scrolling" y por qué no podés dejar de mirar el celular?
El doom scrolling, el hábito de deslizar contenido sin control en redes sociales, afecta tu salud mental y atención.
¿Qué es el doom scrolling?
El doom scrolling es el hábito de deslizar contenido sin parar en redes sociales, consumiendo información de forma continua hasta perder la noción del tiempo.
No se trata de contenido negativo.
No se trata de noticias.
Ni siquiera de una red específica.
Se trata de esto: perderse en un flujo infinito de contenido sin control consciente.
Podés estar viendo:
- entretenimiento
- deportes
- educación
- memes
- actualidad
Y aun así estar en doom scrolling, porque el problema no es el contenido, sino el estado en el que entrás.
¿De dónde surge el término?
El concepto de doom scrolling comenzó a circular entre 2018 y 2020 y se popularizó durante la pandemia, cuando el uso de redes sociales se disparó.
Medios internacionales lo utilizaron para describir un comportamiento que hoy es cotidiano: deslizar sin parar, consumiendo contenido de forma continua, hasta perder la noción del tiempo.
¿Por qué es tan difícil salir?
Las redes sociales no son plataformas pasivas. Son sistemas diseñados para retener tu atención.
1. Recompensas constantes (dopamina)
Cada contenido que te interesa genera una pequeña liberación de dopamina. No sabés cuándo viene el próximo y es que esa incertidumbre mantiene el sistema activo.
2. Algoritmos que te conocen
Las plataformas aprenden de cada acción:
- cuánto tiempo mirás algo
- qué ignorás
- qué repetís
Y ajustan el contenido en tiempo real.
El resultado: ves exactamente lo que más probable es que te haga quedarte.
3. Scroll infinito
No hay pausas.
No hay cierre.
No hay señal de “terminé”.
Solo más contenido.
Y después más.
Y después más.
¿Por qué perdés la noción del tiempo?
Cuando se combinan:
- estímulo constante
- contenido personalizado
- recompensas intermitentes
El cerebro entra en un estado de absorción y en ese estado deja de medir el tiempo de forma consciente.
No es falta de atención sino una forma de hiperestimulación.
Es lo mismo que pasa en videojuegos o entornos altamente inmersivos, pero sin intención activa.
Lo que dice la evidencia
Distintos estudios sobre comportamiento digital muestran que el uso excesivo y automático de redes sociales tiene efectos directos en:
- la concentración
- el bienestar emocional
- la percepción del tiempo
Investigaciones sobre el impacto de las redes sociales destacan que el consumo prolongado y sin control se relaciona con ansiedad, baja autoestima y desgaste mental.
El problema no es lo que consumís, es cómo lo consumís. Este es el punto clave ya que uno puede consumir contenido valioso y aun así estar perdiéndose.
Porque el doom scrolling se define por:
- la duración sin control
- la automatización del comportamiento
- la falta de intención
No estás eligiendo, es el contenido el que te está llevando, y su costo invisible es el tiempo y foco.
Una hora por día en doom scrolling implica:
- 30 horas por mes
- 360 horas por año
Eso equivale a 15 días completos.
Pero el impacto real es otro: pérdida de concentración y saturación mental.
Como en todo: el problema es el exceso
Las redes sociales son herramientas que pueden:
- enseñarte
- conectarte
- abrirte oportunidades
Pero cuando el uso se vuelve automático dejás de usarlas vos y empiezan a usarte ellas. Somos el producto.
¿Cómo dejar el doom scrolling?
No se trata de eliminar las redes, plantearlo no tiene sentido. Se trata de recuperar el control.
Algunas acciones simples:
- poner límites de tiempo
- introducir pausas conscientes
- usar con intención (no por inercia)
- detectar cuándo dejaste de elegir
Y sobre todo: darte cuenta en qué momento te perdiste.
La atención es el nuevo campo de batalla
Hoy no competís por información.
Competís por atención y las plataformas lo saben. Los algoritmos lo optimizan.
Y vos, yo, todos, muchas veces, cedemos sin darnos cuenta.
El doom scrolling no es un problema de contenido sino un problema de control.
Y en un mundo donde todo quiere tu tiempo, la verdadera ventaja es simple: saber cuándo parar.