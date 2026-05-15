¿Qué es el "doom scrolling" y por qué no podés dejar de mirar el celular?

Se trata de esto: perderse en un flujo infinito de contenido sin control consciente.

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Y aun así estar en doom scrolling, porque el problema no es el contenido, sino el estado en el que entrás.

No es el celular, es el tiempo que perdés

¿De dónde surge el término?

El concepto de doom scrolling comenzó a circular entre 2018 y 2020 y se popularizó durante la pandemia, cuando el uso de redes sociales se disparó.

Medios internacionales lo utilizaron para describir un comportamiento que hoy es cotidiano: deslizar sin parar, consumiendo contenido de forma continua, hasta perder la noción del tiempo.





El mundo se detenía, el scroll no

¿Por qué es tan difícil salir?

Las redes sociales no son plataformas pasivas. Son sistemas diseñados para retener tu atención.

1. Recompensas constantes (dopamina)

Cada contenido que te interesa genera una pequeña liberación de dopamina. No sabés cuándo viene el próximo y es que esa incertidumbre mantiene el sistema activo.

2. Algoritmos que te conocen

Las plataformas aprenden de cada acción:

cuánto tiempo mirás algo

qué ignorás

qué repetís

Y ajustan el contenido en tiempo real.

El resultado: ves exactamente lo que más probable es que te haga quedarte.



3. Scroll infinito

No hay pausas.

No hay cierre.

No hay señal de “terminé”.

Solo más contenido.

Y después más.

Y después más.





Todo está diseñado para que no pares

¿Por qué perdés la noción del tiempo?

Cuando se combinan:

estímulo constante

contenido personalizado

recompensas intermitentes

El cerebro entra en un estado de absorción y en ese estado deja de medir el tiempo de forma consciente.

No es falta de atención sino una forma de hiperestimulación.

Es lo mismo que pasa en videojuegos o entornos altamente inmersivos, pero sin intención activa.

El tiempo sigue. Vos dejás de medirlo

Lo que dice la evidencia

Distintos estudios sobre comportamiento digital muestran que el uso excesivo y automático de redes sociales tiene efectos directos en:

la concentración

el bienestar emocional

la percepción del tiempo

Investigaciones sobre el impacto de las redes sociales destacan que el consumo prolongado y sin control se relaciona con ansiedad, baja autoestima y desgaste mental.



El doom scrolling puede intensificar la ansiedad y afectar la salud mental

El problema no es lo que consumís, es cómo lo consumís. Este es el punto clave ya que uno puede consumir contenido valioso y aun así estar perdiéndose.

Porque el doom scrolling se define por:

la duración sin control

la automatización del comportamiento

la falta de intención

No estás eligiendo, es el contenido el que te está llevando, y su costo invisible es el tiempo y foco.

Una hora por día en doom scrolling implica:

30 horas por mes

360 horas por año

Eso equivale a 15 días completos.

Pero el impacto real es otro: pérdida de concentración y saturación mental.

Más estímulos. Menos foco

Como en todo: el problema es el exceso

Las redes sociales son herramientas que pueden:

enseñarte

conectarte

abrirte oportunidades

Pero cuando el uso se vuelve automático dejás de usarlas vos y empiezan a usarte ellas. Somos el producto.

Los algoritmos de redes sociales impulsan el scroll infinito y automatizan lo que consumimos.

¿Cómo dejar el doom scrolling?

No se trata de eliminar las redes, plantearlo no tiene sentido. Se trata de recuperar el control.

Algunas acciones simples:

poner límites de tiempo

introducir pausas conscientes

usar con intención (no por inercia)

detectar cuándo dejaste de elegir

Y sobre todo: darte cuenta en qué momento te perdiste.

Recuperar el control empieza por parar

La atención es el nuevo campo de batalla

Hoy no competís por información.

Competís por atención y las plataformas lo saben. Los algoritmos lo optimizan.

Y vos, yo, todos, muchas veces, cedemos sin darnos cuenta.

El doom scrolling no es un problema de contenido sino un problema de control.

Y en un mundo donde todo quiere tu tiempo, la verdadera ventaja es simple: saber cuándo parar.





