OpenAI y la inteligencia artificial entran de lleno en la salud digital

ChatGPT Health: cómo se protege la información

El nuevo espacio invita a los usuarios a compartir documentos médicos y datos provenientes de aplicaciones de seguimiento como Apple Health, MyFitnessPal o Function. El objetivo es que la inteligencia artificial pueda ayudar a interpretar resultados de análisis, preparar visitas médicas, ofrecer consejos generales de alimentación o ejercicio, o incluso comparar seguros de salud en función de patrones personales.

Uno de los puntos clave del anuncio es la separación de datos: la información compartida en el apartado de salud no se mezcla con los chats generales de ChatGPT, ni estos pueden acceder a los llamados “recuerdos” de salud. Los usuarios pueden ver y eliminar esos datos en cualquier momento.

La empresa insiste en que este diseño busca reforzar la privacidad y dar mayor control a los usuarios, en un contexto donde el uso de inteligencia artificial en temas médicos genera tanto expectativas como cautela.

La tecnología avanza, pero las decisiones informadas son clave: conocer cómo funcionan estas nuevas herramientas de salud y qué datos compartimos es fundamental antes de usarlas.