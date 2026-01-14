OpenAI y la inteligencia artificial entran de lleno en la salud digital

OpenAI presentó ChatGPT Health, una nueva pestaña integrada en el menú del chatbot que reúne información vinculada a la salud. La función está disponible solo para un grupo reducido de usuarios en Estados Unidos y otros países fuera de Europa, aunque la compañía planea expandirla en las próximas semanas a su web y al sistema operativo iOS.
Según EFE, la empresa explicó, la salud es uno de los temas más consultados dentro de ChatGPT, con alrededor de 230 millones de personas en todo el mundo realizando preguntas sobre bienestar cada semana. Por ese motivo, el nuevo apartado fue desarrollado en colaboración con profesionales médicos y cuenta con “protecciones adicionales y por capas” diseñadas específicamente para este tipo de información sensible.
Desde OpenAI subrayan que la herramienta no reemplaza a los servicios médicos ni está pensada para realizar diagnósticos o tratamientos, sino para ayudar a los usuarios a llegar mejor informados a consultas profesionales.
ChatGPT Health: cómo se protege la información
El nuevo espacio invita a los usuarios a compartir documentos médicos y datos provenientes de aplicaciones de seguimiento como Apple Health, MyFitnessPal o Function. El objetivo es que la inteligencia artificial pueda ayudar a interpretar resultados de análisis, preparar visitas médicas, ofrecer consejos generales de alimentación o ejercicio, o incluso comparar seguros de salud en función de patrones personales.
Uno de los puntos clave del anuncio es la separación de datos: la información compartida en el apartado de salud no se mezcla con los chats generales de ChatGPT, ni estos pueden acceder a los llamados “recuerdos” de salud. Los usuarios pueden ver y eliminar esos datos en cualquier momento.
La empresa insiste en que este diseño busca reforzar la privacidad y dar mayor control a los usuarios, en un contexto donde el uso de inteligencia artificial en temas médicos genera tanto expectativas como cautela.
La tecnología avanza, pero las decisiones informadas son clave: conocer cómo funcionan estas nuevas herramientas de salud y qué datos compartimos es fundamental antes de usarlas.