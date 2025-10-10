Inicio Política Inteligencia Artificial
Inversión millonaria

OpenAI eligió la Patagonia para montar un mega polo de inteligencia artificial

OpenAI, creadora de ChatGPT, se sumó a un proyecto de inversión que tiene por fin construir un centro de datos de inteligencia artificial. Sería con RIGI

Por UNO
Sam Altam

Sam Altam, CEO de OpenAI, ratificó el anuncio mediante un video.

OpenAI anunció el lanzamiento de Stargate Argentina, un mega proyecto de infraestructura de inteligencia artificial que se situaría en la Patagonia y que demandaría una inversión de hasta 25.000 millones de dólares.

El presidente Javier Milei se reunió con representantes de OpenIA, el gigante creador de ChatGPT, y anunció la intención de la empresa de colaborar, junto con Sur Energy, en un proyecto de Data Center a gran escala, capaz de albergar la próxima generación de computación de IA y alcanzar una capacidad de hasta 500 MW.

Según señalaron desde Presidencia, esta iniciativa se enmarca dentro del RIGI, régimen de beneficios e incentivos para grandes inversiones.

Por el tamaño de la misma, se posiciona “como una de las mayores iniciativas de tecnología e infraestructura energética en la historia de Argentina”.

Alianza entre OpenAI y Sur Energy

El creador de ChatGPT conformó una alianza estratégica con Sur Energy, una empresa de energía limpia creada por dos empresarios argentinos en Estados Unidos. El objetivo, según la carta de intención, es construir un mega centro de datos de inteligencia artificial en la Patagonia.

“Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina”, afirmó Sam Altman, CEO de OpenAI.

De qué se trata el proyecto de inteligencia artificial de OpenAI en Argentina

En principio, la primera parte del centro de datos de inteligencia artificial se desarrollaría durante el 2026. Según la carta de intención, Sur Energy haría la inversión inicial junto a otros inversores; mientras que OpenAI sería quien compre la potencia que ese centro genere.

De la reunión de este viernes con Javier Milei y el presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel, participaron por OpenAI: Christopher Lehane, Chief Global Aairs Ocer; Benjamin Schwartz, Managing Head of Infrastructure Policy and Partnerships; Nicolas Andrade, Head of Latin America Policy and Partnerships; Ivy Lau-Schindewolf, International Policy Lead y Mohammed Husain, Solutions Engineer.

