OpenAI eligió la Patagonia para montar un mega polo de inteligencia artificial

open ai inteligencia artificial javier milei Javier Milei recibió a representantes de OpenAI, que anunciaron un proyecto de infraestructura de inteligencia artificial en Argentina.

Por el tamaño de la misma, se posiciona “como una de las mayores iniciativas de tecnología e infraestructura energética en la historia de Argentina”.

Alianza entre OpenAI y Sur Energy

El creador de ChatGPT conformó una alianza estratégica con Sur Energy, una empresa de energía limpia creada por dos empresarios argentinos en Estados Unidos. El objetivo, según la carta de intención, es construir un mega centro de datos de inteligencia artificial en la Patagonia.

“Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina”, afirmó Sam Altman, CEO de OpenAI.

Embed - Sam Altam desembarca en Argentina junto a OpenAI

De qué se trata el proyecto de inteligencia artificial de OpenAI en Argentina

En principio, la primera parte del centro de datos de inteligencia artificial se desarrollaría durante el 2026. Según la carta de intención, Sur Energy haría la inversión inicial junto a otros inversores; mientras que OpenAI sería quien compre la potencia que ese centro genere.

De la reunión de este viernes con Javier Milei y el presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel, participaron por OpenAI: Christopher Lehane, Chief Global Aairs Ocer; Benjamin Schwartz, Managing Head of Infrastructure Policy and Partnerships; Nicolas Andrade, Head of Latin America Policy and Partnerships; Ivy Lau-Schindewolf, International Policy Lead y Mohammed Husain, Solutions Engineer.