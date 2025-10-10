Inicio Sociedad AySam
Mantenimiento

AYSAM culminó las obras que provocaron un megacorte de agua en el Gran Mendoza

El corte de agua de AYSAM comenzó a las 4 en la planta potabilizadora Benegas y finalizó a las 15. Estiman que la provisión de agua será normal en las próximas 24 o 48 horas

Por UNO
La megaobra se realizó para optimizar las tareas de potabilización del agua.

Foto: gentileza AYSAM

El megacorte de agua potable que comenzó a las 4 de este viernes, finalizó cerca de las 15, de acuerdo a lo informado por AYSAM. La obra se realizó con el objetivo efectivizar el funcionamiento del sistema de macrodistribución y la regulación en los acueductos. Se espera que el servicio vuelva totalmente a la normalidad en las próximas 24 o 48 horas.

En el reporte se detalló:

Culminaron las tareas necesarias del proyecto de optimización de Macrodistribución del Área Metropolitana.

-La Puntilla

* corte de acueducto de HA diámetro nominal 1.100 mm

-En la cámara húmeda de macrodistribución de Benegas:

* Corte de acueducto de 750 mm proveniente de Potrerillos

* Cortes de los 2 acueductos de diámetro 600 mm

-En la cámara seca de macrodistribución de Benegas:

* Corte de 2 acueductos de diámetro 600 mm

* Instalación de válvulas especiales de regulación.

aysam corte agua potable 5
A las 8.30 AYSAM informó que finalizó el corte de los dos acueductos de 600 milímetros de Benegas.

Embed - Así son los trabajos de AYSAM para el mejoras del servicio de agua potable en Mendoza
aysam corte agua potable 3
La falta de agua potable será en varias zonas del Gran Mendoza por los trabajos que AYSAM comenzó a las 4 de este viernes.

El detalle de las obras de AYSAM con corte de agua potable

Los trabajos son en la planta potabilizadora de La Puntilla, donde se comenzó con un corte de acueducto de diámetro nominal 1.100 milímetros.

aysam corte agua potable 2
Los trabajadores de AYSAM realizan trabajos en el sistema de megadistribución de las plantas potabilizadoras de La Puntilla y Benegas.

En la planta de Benegas las obras son en la cámara húmeda de macrodistribución con cortes de un acueducto de 750 milímetros proveniente de Potrerillos, en cañería de desagüe de la cámara existente de La Puntilla, y cortes de los 2 acueductos de diámetro 600 milímetros.

También en la cámara seca de macrodistribución de Benegas con cortes de 2 acueductos de diámetro 600 milímetros y la instalación de válvulas de regulación.

aysam corte agua potable
Las obras de AYSAM tuvieron una inversión de 5,1 millones de dólares.

AYSAM pudo avanzar en las refacciones con una inversión de más de 5,1 millones de dólares, y aseguraron que el plan ya tiene un importante avance con la instalación de 10 caudalímetros.

