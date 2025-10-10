AYSAM culminó las obras que provocaron un megacorte de agua en el Gran Mendoza

-La Puntilla

* corte de acueducto de HA diámetro nominal 1.100 mm

-En la cámara húmeda de macrodistribución de Benegas:

* Corte de acueducto de 750 mm proveniente de Potrerillos

* Cortes de los 2 acueductos de diámetro 600 mm

-En la cámara seca de macrodistribución de Benegas:

* Corte de 2 acueductos de diámetro 600 mm

* Instalación de válvulas especiales de regulación.

aysam corte agua potable 5 A las 8.30 AYSAM informó que finalizó el corte de los dos acueductos de 600 milímetros de Benegas. Foto: AYSAM

Embed - Así son los trabajos de AYSAM para el mejoras del servicio de agua potable en Mendoza

aysam corte agua potable 3 La falta de agua potable será en varias zonas del Gran Mendoza por los trabajos que AYSAM comenzó a las 4 de este viernes.

El detalle de las obras de AYSAM con corte de agua potable

Los trabajos son en la planta potabilizadora de La Puntilla, donde se comenzó con un corte de acueducto de diámetro nominal 1.100 milímetros.

aysam corte agua potable 2 Los trabajadores de AYSAM realizan trabajos en el sistema de megadistribución de las plantas potabilizadoras de La Puntilla y Benegas. Foto: AYSAM

En la planta de Benegas las obras son en la cámara húmeda de macrodistribución con cortes de un acueducto de 750 milímetros proveniente de Potrerillos, en cañería de desagüe de la cámara existente de La Puntilla, y cortes de los 2 acueductos de diámetro 600 milímetros.

También en la cámara seca de macrodistribución de Benegas con cortes de 2 acueductos de diámetro 600 milímetros y la instalación de válvulas de regulación.

aysam corte agua potable Las obras de AYSAM tuvieron una inversión de 5,1 millones de dólares. Foto: AYSAM

AYSAM pudo avanzar en las refacciones con una inversión de más de 5,1 millones de dólares, y aseguraron que el plan ya tiene un importante avance con la instalación de 10 caudalímetros.