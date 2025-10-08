AYSAM lanzó una subasta de camionetas que parten desde un valor de $1.800.000

planta Alto Godoy vista aerea.jpg De la planta potabilizadora de Alto Godoy salen algunos de los vehículos que AYSAM lleva a subasta

El acto de subasta tendrá una duración de 10 días hábiles. Y cuenta con una "cláusula de preferencia", que favorece la participación de empleados de AYSAM: podrán anotarse en la plataforma sin pago de caución, siempre y cuando se encuentren en el listado que proporcione la empresa a la martillera actuante.

Las camionetas que remata AYSAM: modelos y bases

Los vehículos que subasta AYSAM están divididos en 3 lotes:

LOTE Nº 1: pick up Ford Ranger CS 4X2 XL Plus 2.8- modelo 2005. Base $ 1.900.000 .

CS 4X2 XL Plus 2.8- modelo 2005. . LOTE Nº 2: pick up Volkswagen Saveiro cabina simple motor 1.6- modelo 2015. Base $ 1.800.000 .

cabina simple motor 1.6- modelo 2015. . LOTE Nº 3: camioneta Honda CRV 4x4- modelo 1998. Base $ 1.900.000.

Una semana antes esas camionetas serán exhibidas según el siguiente cronograma:

Lote Nº 1: el 24 de octubre en Establecimiento Potabilizador Alto Godoy (Avda. Libertador s/n, Parque General San Martín, Ciudad) de 11 a 12.

en Establecimiento Potabilizador (Avda. Libertador s/n, Parque General San Martín, Ciudad) de 11 a 12. Lote Nº 2: el 23 de octubre en San Martín (Boulogne Sur Mer 460), de 11 a 12.

en San Martín (Boulogne Sur Mer 460), de 11 a 12. Lote Nº 3: el 22 de octubre en Rivadavia (Colón y Sarmiento) de 11 a 12.

Modalidad de la subasta

El remate está a cargo de la martillera María Manucha, bajo la modalidad online o electrónica. Será a través del sitio www.manuchasubastas.com.ar, y/o www.superbid.com.ar.

La modalidad online o electrónica consiste en un procedimiento administrativo para la venta de bienes, a través de un portal digital. En este caso, ya tiene fecha de culminación: hasta el 31 de octubre los interesados podrán presentar sus ofertas.

"Se adjudicará el bien a quien hubiere realizado la oferta más alta al momento de la finalización y se noticiará con el segundo postor a los efectos legales que correspondan", fue la explicación de los organizadores al respecto.

Durante el plazo habilitado para la subasta de AYSAM, los usuarios registrados como persona humana o jurídica podrán efectuar sus ofertas en el portal, sin interrupción entre hora de inicio y finalización. La puja podrá ser continua, alternativa y permanente entre los oferentes habilitados, y no se admitirán compras en comisión.