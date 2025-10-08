Corte de agua programado: el departamento que se quedará sin servicio este jueves 9 de octubre
Aguas Mendocinas compartió un comunicado en redes sociales, en el cual informa un corte de agua programado que ocurrirá en el departamento de Las Heras. Debido a distintos trabajos, algunas áreas se quedarán sin servicio a lo largo del próximo jueves 9 de octubre.

Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.

Zonas y horarios afectados

Aguas Mendocinas y Saneamiento compartió que se realizó un corte de agua programada en el departamento de Las Heras debido a una empalme de redes. Las zonas afectadas serán desde Santa Rosa hasta Lujan y de Bolougne Sur Mer a Perú. El corte oocurrirá a partir de las 9:00 hasta las 16:00.

Durante el corte del servicio:

  • Mantenga una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guárdela en recipientes limpios.
  • Cuide permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
  • Haga uso sumamente responsable y solidario del agua potable.
  • Regule la intensidad del caudal de agua en las canillas.
  • Evite el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
  • Recuerde que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 hs. los 365 días del año.
  • Controle goteras en canillas y pérdidas en inodoros.

