Corte de agua programado: el departamento que se quedará sin servicio este jueves 9 de octubre

Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.

Zonas y horarios afectados

Aguas Mendocinas y Saneamiento compartió que se realizó un corte de agua programada en el departamento de Las Heras debido a una empalme de redes. Las zonas afectadas serán desde Santa Rosa hasta Lujan y de Bolougne Sur Mer a Perú. El corte oocurrirá a partir de las 9:00 hasta las 16:00.

Durante el corte del servicio: