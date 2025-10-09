El día en minutos: revuelo en Mendoza por Milei, fuerte operativo y pelea con heridos en el Parque Cívico

Embed

YPF ha implementado una nueva opción que permite a los usuarios pagar el combustible con dólares a través de su aplicación. Esta funcionalidad, que se aplica también a consumos en tiendas Full y servicios YPF Boxes en todo el país, requiere que el usuario posea una cuenta corriente en moneda extranjera (CBU) vinculada a la función "Dinero en Cuenta" (DEC) de la app YPF, una solución respaldada por Banco Santander. Al momento de la transacción, la aplicación muestra el monto equivalente en pesos, aplicando la cotización del dólar comprador del Banco Nación. Es crucial notar que estos fondos en dólares solo pueden utilizarse dentro del ecosistema YPF y no permiten operaciones de cambio (compra o venta), retiro de efectivo, transferencias a terceros, ni pagos mixtos.

La visita del presidente Javier Milei a Mendoza generó un extenso operativo de seguridad y diversas manifestaciones. El mandatario tiene agendado participar en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael, y posteriormente realizará una caminata alrededor de las 18:00 horas en la Peatonal Sarmiento de la Ciudad de Mendoza. Para la seguridad en la Ciudad, se destinaron unos 450 efectivos. En el contexto de su visita, tres hombres fueron detenidos y procesados por colgar un cartel que decía "Milei huevonazo" en el Nudo Vial de Mendoza. Además, se intervinieron carteles de campaña en San Rafael con pegatinas críticas.