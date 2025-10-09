Inicio Sociedad Inteligencia Artificial
El día en minutos: revuelo en Mendoza por Milei, fuerte operativo y pelea con heridos en el Parque Cívico

Con "El día en minutos" de Diario UNO tenés un repaso rápido y completo de las noticias más destacadas de Mendoza y el mundo. De lunes a viernes, informate en solo unos minutos, desde donde estés.

Diario UNO
Por Diario UNO [email protected]
Informate fácil y rápido con “El día en minutos” de Diario UNO: las noticias clave de Mendoza y el mundo

Informate fácil y rápido con “El día en minutos” de Diario UNO: las noticias clave de Mendoza y el mundo, en solo unos minutos cada día.

“El día en minutos” de Diario UNO reúne las noticias más relevantes de Mendoza y el mundo en un pódcast ágil y claro. Disponible de lunes a viernes, es la manera más práctica de mantenerte informado en cualquier momento del día.

YPF ha implementado una nueva opción que permite a los usuarios pagar el combustible con dólares a través de su aplicación. Esta funcionalidad, que se aplica también a consumos en tiendas Full y servicios YPF Boxes en todo el país, requiere que el usuario posea una cuenta corriente en moneda extranjera (CBU) vinculada a la función "Dinero en Cuenta" (DEC) de la app YPF, una solución respaldada por Banco Santander. Al momento de la transacción, la aplicación muestra el monto equivalente en pesos, aplicando la cotización del dólar comprador del Banco Nación. Es crucial notar que estos fondos en dólares solo pueden utilizarse dentro del ecosistema YPF y no permiten operaciones de cambio (compra o venta), retiro de efectivo, transferencias a terceros, ni pagos mixtos.

La visita del presidente Javier Milei a Mendoza generó un extenso operativo de seguridad y diversas manifestaciones. El mandatario tiene agendado participar en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael, y posteriormente realizará una caminata alrededor de las 18:00 horas en la Peatonal Sarmiento de la Ciudad de Mendoza. Para la seguridad en la Ciudad, se destinaron unos 450 efectivos. En el contexto de su visita, tres hombres fueron detenidos y procesados por colgar un cartel que decía "Milei huevonazo" en el Nudo Vial de Mendoza. Además, se intervinieron carteles de campaña en San Rafael con pegatinas críticas.

Colgaron un cartel contra Javier Milei, se fueron a comer una hamburguesa y los detuvieron

Un violento episodio de violencia callejera ocurrió en el Parque Cívico de Ciudad, involucrando a aproximadamente 20 alumnos de dos instituciones educativas: la escuela Martín Zapata y la escuela Adolfo Pérez Esquivel. La pelea, que sucedió cerca de las 13:30, dejó un saldo de tres adolescentes heridos (con traumatismos y hematomas) y la denuncia de un teléfono celular sustraído. Tras la intervención policial, la Dirección General de Escuelas convocó a los alumnos involucrados y a sus padres para discutir el incidente y evaluar posibles sanciones.

Este contenido fue desarrollado con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias realizadas por periodistas de Diario UNO y supervisadas por el equipo editorial. El audio fue generado mediante Notebook LM, una herramienta que utiliza IA para crear voces y diálogos naturales.

