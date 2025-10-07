Inicio Sociedad Inteligencia Artificial
El día en minutos: habló Fred Machado, un revés para Pescarmona y las heladas que golpean al agro

El empresario aeronáutico Fred Machado, investigado por narcotráfico, rompió el silencio al asegurar que el error político de José Luis Espert fue negarlo como colaborador de su campaña de 2019, una relación que Machado afirma no fue secreta ni millonaria. En el ámbito político-electoral, el presidente Javier Milei generó impacto al encabezar un acto en el Movistar Arena para la presentación de su nuevo libro, ofreciendo un show de rock junto a la "Banda Presidencial".

Por otro lado, la Justicia Federal rechazó la propuesta de reparación económica presentada por empresarios y exfuncionarios, incluido Enrique Menotti Pescarmona, buscando evitar el juicio oral en la Causa Cuadernos.

Murió el hombre que fue baleado en la cabeza por un policía en Luján

Finalmente, en la crónica policial, se confirmó la muerte de Federico García, el hombre que fue baleado en la cabeza por un policía en Luján tras intentar escapar, mientras se evalúan los importantes daños en cultivos de Mendoza tras dos días consecutivos de heladas tardías.

Este contenido fue creado con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias elaboradas por periodistas de Diario UNO y revisadas por el equipo editorial. El audio fue generado con Notebook LM, una herramienta que emplea IA para producir voces y diálogos realistas.

