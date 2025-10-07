El día en minutos: habló Fred Machado, un revés para Pescarmona y las heladas que golpean al agro

Embed

El empresario aeronáutico Fred Machado, investigado por narcotráfico, rompió el silencio al asegurar que el error político de José Luis Espert fue negarlo como colaborador de su campaña de 2019, una relación que Machado afirma no fue secreta ni millonaria. En el ámbito político-electoral, el presidente Javier Milei generó impacto al encabezar un acto en el Movistar Arena para la presentación de su nuevo libro, ofreciendo un show de rock junto a la "Banda Presidencial".

Por otro lado, la Justicia Federal rechazó la propuesta de reparación económica presentada por empresarios y exfuncionarios, incluido Enrique Menotti Pescarmona, buscando evitar el juicio oral en la Causa Cuadernos.