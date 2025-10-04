Así sería la nueva versión del Isetta: el modelo 2025 del "ratoncito" de la posguerra

Así sería la nueva versión del Isetta, según la inteligencia artificial

El Isetta 2025 mantiene con orgullo su silueta de microauto "burbuja" que lo hizo famoso, incluyendo la crucial puerta frontal de apertura total que facilita el acceso, especialmente en el estacionamiento en paralelo.

Estéticamente, el auto combina la nostalgia de sus parachoques tubulares cromados con la modernidad de su carrocería, construida con aleaciones ligeras de aluminio y fibra de carbono que reducen significativamente el peso total. En cuanto a la iluminación, los faros redondos clásicos ahora integran tecnología LED adaptativa.

Pensado exclusivamente para la movilidad en la ciudad, el Isetta 2025 es un auto 100% eléctrico (EV). Su fuente de energía es una batería de alta densidad que le otorga una autonomía estimada de 250 a 300 kilómetros con una sola carga, más que suficiente para los recorridos diarios.

Su diseño compacto y su sistema de dirección le otorgan una maniobrabilidad excepcional, ideal para sortear el tráfico de las grandes urbes argentinas y resolver el problema del estacionamiento en espacios reducidos.

Cómo sería este icónico auto por dentro

El habitáculo del Isetta ha sido completamente renovado. Lo más notable es el tablero digital flotante, que utiliza una pantalla táctil o proyección holográfica para mostrar datos cruciales como la velocidad, la autonomía restante y la navegación, todo ello sin saturar el campo visual del conductor.

El auto cuenta con conectividad total (incluyendo 5G), lo que permite al conductor gestionar el vehículo y sus funciones a través de aplicaciones remotas. Para el confort, los asientos ergonómicos están tapizados con materiales sostenibles y se complementan con un climatizador inteligente de bajo consumo.

En términos de seguridad, el Isetta 2025 integra sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), como cámaras de reversa, sensores de proximidad y ayuda en el frenado de emergencia. Este auto es, en esencia, la respuesta moderna a la necesidad de un vehículo urbano económico y funcional.