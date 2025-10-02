¡Impactante video! un auto choca contra restaurante y deja heridos a dos influencers gastronómicos

El video de un almuerzo se transformó en terror en Houston cuando Nina Santiago, conocida como NinaUnrated, y Patrick Blackwood estaban grabando una degustación en CuVee’s Culinary Creations. Mientras disfrutaban sliders de salmón, ostras y langosta, un auto atravesó el ventanal del local a más de 55 km/h y los atropelló.

Las imágenes muestran a ambos siendo lanzados de sus asientos entre vidrios rotos, con heridas visibles. Blackwood compartió desde la camilla: “Me siento bendecido… gracias universo”. Santiago, aún bajo observación, contó: “Mi cuerpo está tenso, me duele la cabeza y la mandíbula. Solo me alegra estar viva”.