Así sería la nueva versión del Citroën Mehari: el modelo 2025 de este auto aventurero

La versión 2025 del Citroën Mehari

El Citroën Mehari 2025 "Costa Azul" es una reinvención moderna y lujosa del auto utilitario clásico, concebido para el disfrute costero y urbano. Su motorización es completamente eléctrica, con una batería de iones de litio de alta densidad integrada en el chasis.

A nivel de diseño y estructura, el modelo 2025 conserva la silueta inconfundible del Renault Mehari. La carrocería, sin embargo, evoluciona hacia un polímero reciclado y reforzado con fibra de carbono, mucho más resistente y ligero que el plástico de antaño, y con un acabado premium mate.

Los faros originales son reemplazados por elegantes luces LED matriciales, y la clásica capota de lona se transforma en una capota fotovoltaica (con células solares integradas) que ayuda a mantener cargados los sistemas auxiliares del auto.

inteligencia artificial, auto Así sería la nueva versión del Citroën Mehari.

La sensación de auto abierto se mantiene gracias a las puertas tipo "media luna" que son completamente removibles, y el conjunto se completa con llantas de aleación de 17 pulgadas con un diseño retro-moderno.

El interior de un auto de lujo

La inteligencia artificial aclara que los materiales están pensados para ser lavables, resistentes al agua salada y a los rayos UV. Los asientos están tapizados en neopreno o vinilo marino de alta calidad con elegantes costuras en forma de diamante, mientras que el piso está cubierto con una goma texturizada que evoca la apariencia de la madera de teca.

inteligencia artificial, auto Así sería el auto por dentro.

Para el infoentretenimiento, el auto ofrece una Docking Station con carga inalámbrica, permitiendo al conductor utilizar su propio smartphone como centro de navegación y música.

El Mehari 2025 integra características clave sin comprometer su simplicidad. Incluye las asistencias de manejo necesarias como cámara de estacionamiento trasera y detección de ángulo muerto. Gracias a la conectividad "Citroën Connect Mehari" (e-SIM integrada), el auto puede ser rastreado y gestionado remotamente.¿Le darías una nueva oportunidad a este auto?