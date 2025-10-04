Para tener un cálculo aproximado, una familia de cinco personas que necesita un auto económico puede alquilar un Fiat Mobi o un vehículo similar por $174.716 o USD$116. El precio es por seis días, del 6 al 12 de octubre de 2025 y se retira por el Aeropuerto Internacional Hercílio Luz, de Florianópolis.

alquiler de autos en Brasil Para buscar más opciones de alquiler de auto en Brasil, puedes ingresar en metabuscadores como Turismocity o Despegar. Imagen: Turismocity.

Los viajeros también pueden buscar en Despegar, que también ofrece opciones de alquiler de autos en Florianópolis, Brasil. Un Volkswagen Up o una categoría similar de autos económicos, donde entran cinco personas y dos valijas, cuesta $80.437 por día.

alquiler de autos en Brasilentas Alquilar un auto en Florianópolis, Brasil. Imagen: despegar.com.

Beneficios de alquilar un auto en tus vacaciones

Una de las principales ventajas de alquilar un auto en vacaciones es que puedes moverte cuando quieras. No dependes de los horarios del transporte público, y tampoco tienes que compartir lugar con personas que no conoces. Además, sacando cuentas, gastas un poco menos rentando el auto y poniéndole combustible que pagando taxis o transportes particulares.

Otro beneficio es que la mayoría de las empresas que se encargan de otorgar este servicio te entregan el vehículo desde que llegas al aeropuerto, así que en ningún momento tienes la necesidad de trasladarte por otros medios.

familia en un auto Puedes elegir el auto que se acomode a tu bolsillo. Imagen: Freepik.

Por otro lado, dentro del periodo de vacaciones puedes elegir el auto que quieras, ya sea de primera gama o quizá un poco más austero, pero tendrás la facultad de darte el gusto para elegir lo que se adapte a tus necesidades y a tu bolsillo.