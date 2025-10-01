Dónde queda y qué atractivos ofrece la "Isla Mágica" de Brasil

florianopolis playa

El centro histórico tiene calles adoquinadas y una arquitectura colonial que alberga la Catedral Metropolitana, uno de los símbolos de la ciudad. Otra de las atracciones es el Puente Hercílio Luz, el puente colgante más grande de Brasil que une el continente con la isla a lo largo de 821 metros.

Una de las mejores actividades en Florianópolis es ir a pasar el día a la Isla de Campeche, una reserva natural con aguas cristalinas y arena blanca. Se puede acceder a ella mediante traslados en lancha desde diferentes puntos como playa de Armação, praia da Barra da Lagoa y la misma playa de Campeche.

Otra opción atractiva para visitar en este destino de Brasil es Agua Show Park, un parque de diversiones en Ingleses. Con 30 toboganes de agua, piscinas para adultos y niños, áreas de ocio temáticas y restaurantes, se convierte en una opción ideal para todos los integrantes de la familia.

agua show park Agua Show Park es atracción apta para todo público. Imagen: Agua Show.

Guía con las mejores playas de Florianópolis

A continuación, dejamos una lista con las mejores playas de Florianópolis de norte a sur. Cabe destacar que las playas del norte suelen tener más personas, mientras que las del sur son las más tranquilas, con menos turistas: