La pelea entre las leyendas del boxeo y del UFC de Brasil terminó en batalla campal sobre el ring

El choque de las leyendas del boxeo y UFC que terminó en batalla campal

Silva se enfrentó a la leyenda del boxeo brasileño Acelino Freitas -campeón mundial superpluma OMB y AMB y ligero OMB- en el evento principal de Spaten Fight Night 2 y fue noqueado por un miembro del equipo de Freitas al desatarse una gresca posterior al combate segundos donde Silva fue descalificado por múltiples infracciones cometidas en el cuarto asalto.

Tras dos rounds donde Popó Freitas, que fuera verdugo de nuestro Rodrigo la Hiena Barrios, demostró su gran técnica boxistica. Silva, que superaba en peso por casi 50 libras (22,679kg) quiso atropellar a Freitas y lo derribó con empujones, para luego pisotearlo en el suelo. Así se perdió la cordura en el ring, y Popó golpeó repetidamente a Silva tras la campana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/guilhermekabed/status/1972143410443436467&partner=&hide_thread=false Comprovando o que vários outros nomes do MMA sempre disseram



O Wanderley Silva foi covarde, otário e mau caráter.



Tava tomando amasso, jogou sujo, foi desclassificado, incitou uma confusão generalizada e tomou o knock out humilhante por um aleatório. #spatenfightnight pic.twitter.com/RjMFD6dIOR — Kabed |KBD| (@guilhermekabed) September 28, 2025

El árbitro descontó dos veces puntos a Silva en el cuarto round, y ante la reiteración de faltas lo descalificó.

Allí se desató la batalla campal, cuando miembros del equipo de Silva, incluyendo a su compañero de la UFC, Fabricio Werdum, y Andre Dida, entraron al ring para pelear con miembros del rincón de Freitas. En medio de los golpes, Silva fue noqueado por un hombre vestido de smoking.

Silva tuvo que ser internado y presentó cortes que debieron ser suturados, y una fractura en el tabique nasal. En los videos de las agresiones se aprecia que el hombre del smoking es el hijo de Popó Freitas, Rafael. Muchas veces mezclar cosas, en pos de un espectáculo o negocio, tiene estos finales esperables.