Inicio Ovación Boxeo Boxeo
ARTES MARCIALES MIXTAS

La pelea entre las leyendas del boxeo y del UFC de Brasil terminó en batalla campal sobre el ring

En el debut del luchador de UFC Wanderlei Silva como boxeador, enfrentando al legendario Popó Freitas, terminó en gresca y batalla campal entre los rincones

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
la idea de enfrentar a leyendas del boxeo y la UFC terminó en batalla campal y con un luchador internado.

la idea de enfrentar a leyendas del boxeo y la UFC terminó en batalla campal y con un luchador internado.

La novedosa idea de enfrentar a dos leyendas del deporte de contacto de Brasil tuvo un saldo más que negativo. Debutando en el boxeo, el luchador de UFC (Ultimate Fighting Championship) -artes marciales mixtas- Wanderlei Silva fue descalificado frente al ex campeón mundial Acelino Popó Fretias y luego noqueado en una gresca sobre el ring.

El combate de debut en el boxeo del luchador retirado Wanderlei Silva era la atracción principal de la velada de sábado por la la noche en San Pablo, Brasil, dentro de la cartelera del evento bautizado Spaten Fight Night y finalizó con el legendario animador de las franquicia UFC, Bellator y PRIDE en el hospital tras una batalla campal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BenTheBaneDavis/status/1972419176104092041&partner=&hide_thread=false

El choque de las leyendas del boxeo y UFC que terminó en batalla campal

Silva se enfrentó a la leyenda del boxeo brasileño Acelino Freitas -campeón mundial superpluma OMB y AMB y ligero OMB- en el evento principal de Spaten Fight Night 2 y fue noqueado por un miembro del equipo de Freitas al desatarse una gresca posterior al combate segundos donde Silva fue descalificado por múltiples infracciones cometidas en el cuarto asalto.

Tras dos rounds donde Popó Freitas, que fuera verdugo de nuestro Rodrigo la Hiena Barrios, demostró su gran técnica boxistica. Silva, que superaba en peso por casi 50 libras (22,679kg) quiso atropellar a Freitas y lo derribó con empujones, para luego pisotearlo en el suelo. Así se perdió la cordura en el ring, y Popó golpeó repetidamente a Silva tras la campana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/guilhermekabed/status/1972143410443436467&partner=&hide_thread=false

El árbitro descontó dos veces puntos a Silva en el cuarto round, y ante la reiteración de faltas lo descalificó.

Allí se desató la batalla campal, cuando miembros del equipo de Silva, incluyendo a su compañero de la UFC, Fabricio Werdum, y Andre Dida, entraron al ring para pelear con miembros del rincón de Freitas. En medio de los golpes, Silva fue noqueado por un hombre vestido de smoking.

Silva tuvo que ser internado y presentó cortes que debieron ser suturados, y una fractura en el tabique nasal. En los videos de las agresiones se aprecia que el hombre del smoking es el hijo de Popó Freitas, Rafael. Muchas veces mezclar cosas, en pos de un espectáculo o negocio, tiene estos finales esperables.

Temas relacionados:

Más sobre Boxeo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas