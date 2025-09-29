El futuro de Colapinto se definirá en la brevedad.

El periódico estadounidense New York Times escribió un extenso artículo donde analizó el papel de Franco Colapinto en la Fórmula 1 y se atrevió a esbozar qué tiene que suceder para que confirmen su presencia en Alpine de cara el 2026.

Además, el artículo hace mención a que los dirigentes de la escudería francesa solo tienen dos opciones para un lugar dejando a Jack Doohan en el cuarto lugar, por detrás de Pierre Gasly, Franco Colapinto y Paul Aron.

Franco Colapinto (1)
El art&iacute;culo del New York Times habla sobre las posibilidades de continuidad en la F1 del piloto argentino.

Las tres razones que debe cumplir Franco Colapinto para asegurar su lugar

El prestigioso diario estadounidense publicó en su sitio web que solo hay dos candidatos que pueden llegar a ser titulares el año que viene: Colapinto y Aron; por lo tanto Doohan queda en cuarto puesto mientras que garantizas que Alpine no saldrá a buscar pilotos fuera.

Días atrás Flavio Briatore dio a conocer una conversación privada que había mantenido con Checo Pérez, en ella el mexicano le consultó sobre qué decisiones iba a tomar de cara a la temporada 2026; sin embargo, el italiano se limitó a responder que no tenía nada que ofrecerle por el momento.

Por lo tanto, la disputa por el segundo monoplaza será interna y es el argentino quien cuenta con ciertas ventajas. El artículo de la periodista Madelina Coleman del New York Times destaca que "Colapinto es el candidato más probable".

Además, explicó que debe cumplir con tres condiciones para lograr la titularidad en Alpine: "Necesita evitar accidentes costosos, mantenerse cerca de Gasly en términos de ritmo y mostrar signos de mejora".

Como es habitual en la F1, la situación se basa en el rendimiento. Como es habitual en la F1, la situación se basa en el rendimiento.

Según detalló Briatore, los pilotos serán definidos entre octubre y noviembre.

colapinto-1
Colapinto se prepara para el GP de Singapour.

Las competencias que le quedan a Franco Colapinto

  • Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.
  • GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.
  • GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.
  • Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.
  • GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.
  • GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.
  • Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.
  • GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.
  • GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.

