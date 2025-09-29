Las tres razones que debe cumplir Franco Colapinto para asegurar su lugar

El prestigioso diario estadounidense publicó en su sitio web que solo hay dos candidatos que pueden llegar a ser titulares el año que viene: Colapinto y Aron; por lo tanto Doohan queda en cuarto puesto mientras que garantizas que Alpine no saldrá a buscar pilotos fuera.

Días atrás Flavio Briatore dio a conocer una conversación privada que había mantenido con Checo Pérez, en ella el mexicano le consultó sobre qué decisiones iba a tomar de cara a la temporada 2026; sin embargo, el italiano se limitó a responder que no tenía nada que ofrecerle por el momento.

Por lo tanto, la disputa por el segundo monoplaza será interna y es el argentino quien cuenta con ciertas ventajas. El artículo de la periodista Madelina Coleman del New York Times destaca que "Colapinto es el candidato más probable".

Además, explicó que debe cumplir con tres condiciones para lograr la titularidad en Alpine: "Necesita evitar accidentes costosos, mantenerse cerca de Gasly en términos de ritmo y mostrar signos de mejora".

Según detalló Briatore, los pilotos serán definidos entre octubre y noviembre.

colapinto-1 Colapinto se prepara para el GP de Singapour.

Las competencias que le quedan a Franco Colapinto