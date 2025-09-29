El periódico estadounidense New York Times escribió un extenso artículo donde analizó el papel de Franco Colapinto en la Fórmula 1 y se atrevió a esbozar qué tiene que suceder para que confirmen su presencia en Alpine de cara el 2026.
Además, el artículo hace mención a que los dirigentes de la escudería francesa solo tienen dos opciones para un lugar dejando a Jack Doohan en el cuarto lugar, por detrás de Pierre Gasly, Franco Colapinto y Paul Aron.
El prestigioso diario estadounidense publicó en su sitio web que solo hay dos candidatos que pueden llegar a ser titulares el año que viene: Colapinto y Aron; por lo tanto Doohan queda en cuarto puesto mientras que garantizas que Alpine no saldrá a buscar pilotos fuera.
Días atrás Flavio Briatore dio a conocer una conversación privada que había mantenido con Checo Pérez, en ella el mexicano le consultó sobre qué decisiones iba a tomar de cara a la temporada 2026; sin embargo, el italiano se limitó a responder que no tenía nada que ofrecerle por el momento.
Por lo tanto, la disputa por el segundo monoplaza será interna y es el argentino quien cuenta con ciertas ventajas. El artículo de la periodista Madelina Coleman del New York Times destaca que "Colapinto es el candidato más probable".
Además, explicó que debe cumplir con tres condiciones para lograr la titularidad en Alpine: "Necesita evitar accidentes costosos, mantenerse cerca de Gasly en términos de ritmo y mostrar signos de mejora".
Según detalló Briatore, los pilotos serán definidos entre octubre y noviembre.