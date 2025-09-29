San José va por su gran sueño en Liga Nacional.

Prensa San José

San José se prepara para escribir la página más importante de su historia y ya tiene fecha para comenzar el sueño: este fin de semana hará su debut en el máximo certamen a nivel femenino, la Liga Nacional de básquet. Será parte la temporada 2025/26 donde participarán 18 equipos, cifra récord para la competencia.

El Santo hará su debut frente a Gorriones (Córdoba) el día sábado 4 de octubre a las 19hs, en el Mario Díaz. La agenda continuará el día domingo frente a Bochas, a las 20hs, también en condición de local. Será un hecho histórico para Mendoza y para el deporte femenino provincial.

basquet (2)
Nacha Pérez, capitana y emblema de San José.

El inicio de competencia está pautado para el sábado 4 de octubre, con una jornada de cuatro partidos entre las dos conferencias. La fase regular del Apertura se disputará bajo el formato de ida y vuelta y se extenderá hasta el viernes 28 de noviembre.

El certamen estará dividido en dos conferencias. En la Sur competirán Berazategui, El Biguá, El Talar, Ferro, Independiente de Neuquén, Lanús, Obras, Rocamora y Unión Florida, mientras que en la Norte lo harán Bochas, Deportivo Chañares, Gorriones, Hindú, Instituto, Náutico Sportivo Avellaneda, Riachuelo, Quimsa y Unión Deportiva San José.

El segundo torneo de la temporada será La Liga Femenina 2026, que mantendrá el formato de Conferencias Sur y Norte. Su definición será a través del sistema de playoffs.

Cronograma de partidos de la Liga Nacional

Sábado 4 de octubre

  • Conferencia Sur | Ferro vs Berazategui
  • Conferencia Sur | Rocamora vs Unión Florida
  • Conferencia Norte | Unión Deportiva San José vs Gorriones
  • Conferencia Norte | Riachuelo vs Bochas

Domingo 5 de octubre

  • Conferencia Sur | Obras vs Lanús
  • Conferencia Norte | Riachuelo vs Gorriones
  • Conferencia Norte | Quimsa vs Hindú
  • Conferencia Norte | Unión Deportiva San José vs Bochas

