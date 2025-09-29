El inicio de competencia está pautado para el sábado 4 de octubre, con una jornada de cuatro partidos entre las dos conferencias. La fase regular del Apertura se disputará bajo el formato de ida y vuelta y se extenderá hasta el viernes 28 de noviembre.
El certamen estará dividido en dos conferencias. En la Sur competirán Berazategui, El Biguá, El Talar, Ferro, Independiente de Neuquén, Lanús, Obras, Rocamora y Unión Florida, mientras que en la Norte lo harán Bochas, Deportivo Chañares, Gorriones, Hindú, Instituto, Náutico Sportivo Avellaneda, Riachuelo, Quimsa y Unión Deportiva San José.
El segundo torneo de la temporada será La Liga Femenina 2026, que mantendrá el formato de Conferencias Sur y Norte. Su definición será a través del sistema de playoffs.
Cronograma de partidos de la Liga Nacional
Sábado 4 de octubre
- Conferencia Sur | Ferro vs Berazategui
- Conferencia Sur | Rocamora vs Unión Florida
- Conferencia Norte | Unión Deportiva San José vs Gorriones
- Conferencia Norte | Riachuelo vs Bochas
Domingo 5 de octubre
- Conferencia Sur | Obras vs Lanús
- Conferencia Norte | Riachuelo vs Gorriones
- Conferencia Norte | Quimsa vs Hindú
- Conferencia Norte | Unión Deportiva San José vs Bochas