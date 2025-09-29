Este drama imperdible sigue en simultáneo a tres protagonistas principales: un soldado neerlandés que está interpretado por Hija Blom, un piloto británico (Jamie Flatters) y una mujer neerlandesa de la resistencia (Susana Radder).
Esta película de guerra, que roza el límite de la excelencia según la crítica, no es para dejarla de lado. Dura 2 horas y se la puede ver en la plataforma de Netflix desde octubre de 2021.
netflix-la-batalla-olvidada
Susan Radder arrasa con su rol protagónico en esta sensacional película de Netflix.
Netflix: de qué trata la película La batalla olvidada
La película de Netflix se desarrolla en el año 1944, en plena segunda Guerra mundial. La trama apunta hacia un piloto británico, un muchacho neerlandés que batalla a favor de los alemanes y a una mujer neerlandesa de la resistencia. Si bien todos tienen diferentes puntos de vista, terminan involucrados en la batalla y luchan por el mismo interés en común: alcanzar la libertad.
netflix-pelicula-la-batalla-olvidada
El actor Ronald Kalter interpreta a Dirk Visser en la película de Netflix.
Reparto de La batalla olvidada, película de Netflix
- Gijs Blom (Marinus van Staveren)
- Jamie Flatters (William Sinclair)
- Susan Radder (Teuntje Visser)
- Jan Bijvoet (Doctor Visser)
- Ronald Kalter (Dirk Visser)
- Tom Felton (Tony Turner)
- Coen Bril (Henk Schneijder)
- Theo Barklem-Biggs (John)
- Scott Reid (Nigel)
Tráiler de La batalla olvidada, película de Netflix
Embed - La Batalla Olvidada | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado
Dónde ver la película La batalla olvidada, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La batalla olvidada se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película The forgotten battle se puede ver en Netflix.
- España: la película La batalla olvidada se puede ver en Netflix.