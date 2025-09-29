Millie Bobby Brown será Kerri Strug en la nueva película de Netflix

Millie Bobby Brown comenzó a actuar desde muy pequeña, y alcanzó la fama gracias a la serie de Netflix Stranger Things. Sin embargo, a lo largo de su carrera ha demostrado sus dotes actorales en producciones de época y de acción.

Ahora la actriz británica se prepara para dar un gran salto en su carrera, ya que interpretará a la campeona olímpica Kerri Strug. Es sabido que Hollywood tiene una debilidad por las biopics o películas basadas en historias reales, por lo que se habla de una posible candidatura al Oscar para Millie Bobby Brown si emociona con su trabajo.

¿Quién es Kerri Strug?

En 1996, la gimnasta Strug se clasificó para los Juegos Olímpicos de Atlanta. Durante uno de sus saltos, la joven aterrizó torpemente sobre sus pies y su tobillo cedió. La historia no terminó allí, ya que Kerri tenía que hacer otro salto más.

Strug se acercó cojeando al caballete, y mientras se catapultaba por el aire, todos los ojos estaban puestos en el aterrizaje. Cuando sus pies tocaron el suelo, su tobillo pareció vacilar cuando el impacto del salto sacudió su cuerpo. La gimnasta levantó los brazos en señal de triunfo e hizo ganar el oro por equipos a los Estados Unidos por primera vez en la historia.

Si bien Kerri saltó a la fama y quedó como una heroína en su país, con el paso del tiempo le costó mantener la forma que la había visto ganar el oro en Atlanta y pronto se retiró del deporte.

Kerri Strug tras conseguir el oro para Estados Unidos.

¿Qué se sabe de la película de Millie Bobby Brown?

La película tendrá como título Perfect, y estará dirigida por Gia Coppola (nieta del director Francis Ford Coppola y sobrina de la cineasta Sofia Coppola). La producción corre a cuenta de Netflix, y Millie Bobby Brown también será una de las productoras.

