Embed - Kerri Strug Vaults at Atlanta 1996 | Epic Olympic Moments

Strug se acercó cojeando al caballete, y mientras se catapultaba por el aire, todos los ojos estaban puestos en el aterrizaje. Cuando sus pies tocaron el suelo, su tobillo pareció vacilar cuando el impacto del salto sacudió su cuerpo. La gimnasta levantó los brazos en señal de triunfo e hizo ganar el oro por equipos a los Estados Unidos por primera vez en la historia.

Si bien Kerri saltó a la fama y quedó como una heroína en su país, con el paso del tiempo le costó mantener la forma que la había visto ganar el oro en Atlanta y pronto se retiró del deporte.

Kerri Strug Kerri Strug tras conseguir el oro para Estados Unidos.

¿Qué se sabe de la película de Millie Bobby Brown?

La película tendrá como título Perfect, y estará dirigida por Gia Coppola (nieta del director Francis Ford Coppola y sobrina de la cineasta Sofia Coppola). La producción corre a cuenta de Netflix, y Millie Bobby Brown también será una de las productoras.