Con Álvaro Morte (el Profesor de La Casa de Papel) como uno de los protagonistas, la serie fue creada por Agustín Martínez, quien forma parte del colectivo de escritores Carmen Mola, conocido por sus exitosos thrillers.

La trama se sitúa dos años después de la desaparición de dos adolescentes en un tranquilo pueblo costero. Las autoridades han archivado el caso por falta de avances, pero la abuela de una de las chicas, llamada Isabel, decide tomar la justicia por su propia mano.

Su investigación personal la lleva a desenterrar secretos y a adentrarse en un camino peligroso, formando una alianza inesperada con otra persona afectada por la tragedia.

Netflix: de qué trata la serie Dos tumbas

La serie española Dos tumbas tiene 3 episodios. Dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, dos amigas de 16 años, se da por cerrado el caso por falta de pruebas y sospechosos.

dostumbas Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian. Los tres actores la rompen en la serie española, Dos tumbas.

La abuela de una de las dos jóvenes, Isabel (Kiti Mánver), sin nada que perder, decide llevar a cabo una investigación al margen de la ley.

Isabel hará todo lo que sea necesario para descubrir la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche y lo que comienza como la búsqueda de un culpable pronto se convertirá en una historia de venganza.

Netflix: reparto de la serie Dos tumbas

Kiti Mánver como Isabel

Álvaro Morte como Rafael

Hovik Keuchkerian

Nadia Vilaplana

Joan Solé

Carlos Scholz

Nonna Cardoner

Netflix: trailer de la serie Dos tumbas

Embed - Dos tumbas | Tráiler oficial | Netflix España

Dónde ver la serie Dos tumbas, según la zona geográfica