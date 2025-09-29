La contundente decisión que tomó Boca sobre Miguel Ángel Russo y su frágil estado de salud

La decisión que tomó Boca sobre Miguel Ángel Russo

La dirigencia de Boca, con Juan Román Riquelme a la cabeza, decidió ratificar a Miguelo y a su cuerpo técnico hasta final de año. Independientemente de cuáles sean las circunstancias (pueda estar o no en los entrenamientos o partidos), Russo seguirá siendo el DT del Xeneize hasta final de la temporada.

Además, desde el club respaldarán el régimen de presencialidad que pueda adoptar el entrenador de acuerdo al estado de salud en que se encuentre. El técnico de 69 años estuvo internado hace algunas semanas a causa una infección urinaria y luego, días antes del duelo ante el Halcón de Varela, volvió a ser internado por deshidratación y algunos valores altos en la bilirrubina.

Dese Boca también optaron por mantener con cierta reserva la información sobre la salud de Miguel Ángel Russo para no invadir al director técnico y a su familia. Fuentes del club confiaron que le dieron la opción de tomarse unos días cuando su salud empezó a desmejorarse antes del encuentro ante Defensa y Justicia. Pero el obstinado entrenador quiso hacerse presente en la medida que más pudo.

Desde la entidad de la Ribera, incluído el vestuario con los capitanes Cavani y Paredes, respaldarán cualquier decisión que tenga que ver con el respeto de la salud de Russo.

El próximo compromiso de Boca será ante Newell's, en la Bombonera, el próximo domingo por la fecha 11 del Torneo Clasura. Todo indica que Russo estaría presente en ese compromiso teniendo en cuenta los objetivos del Xeneize de meterse en zona de playoffs y clasificar a la Copa Libertadores del año que viene.