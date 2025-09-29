Inicio Ovación Rugby Marista
Rugby

Julián Hernández, figura de Marista: "Lo que logramos es algo único e indescriptible"

Marista sigue en el aire tras la coronación en el Torneo del Interior de rugby y una de sus figuras pone en palabras una catarata de emociones.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
La pegada de Hernández fue letal: no erró ninguna de sus 4 patadas.

UAR

Julián Hernández nació y se crió en Marista, su segunda casa y el lugar que lo impulsó como deportista. De recorrido en distintos seleccionados nacionales y con reciente presencia en Dogos, al jugador cura nada le puede extirpar lo que siente por los colores de su vida.

Logrado el Torneo del Interior, un título histórico para el rugby de Mendoza, el apertura empieza a tomar dimensión de lo logrado con el paso de las horas: "Es algo único e indescriptible, es mi segunda casa, es el club que me formó tanto como jugador y como persona. Hoy soy lo que soy gracias a mi familia y a mi club. Y es la forma de agradecerle".

Hernández se coronó con Marista, su gran amor.

La final fue la frutilla del postre tras una temporada larga, cansadora y extenuante, que logró coronarse con un certamen inédito para nuestra provincia: "Una final soñada, creo que hicimos las cosas muy bien, a pesar de errores que tuvimos, supimos reponernos rápido y seguir con el partido", dijo Hernández.

En la gran definición arrancó como fullback pero ante la lesión de Filizzola pasó a jugar de 10, su puesto natural y tuvo un enorme nivel: 9 puntos producto de tres conversiones y un penal, sin errar ninguna patada y con un superlativo 100% de efectividad.

Con piluso a lo De Paul y la copa. Alegría interminable.

Para él y para el grupo, fue lograr algo importante que se venía buscando tras las finales perdidas en 1998 y 2019, bordando la primera estrella para el club: "Confíamos en el proceso, que fue largo y complicado, perdimos finales y semifinales, y a pesar de todo eso el equipo siguió para cumplir el objetivo", cerró.

Del título con Marista, directo a Córdoba

Luego de coronarse en el Torneo del Interior, ahora la agenda de Hernández apunta a la concentración en Carlos Paz con Argentina XV: "Por el momento, pienso en esforzarme al máximo para intentar llegar a una gira con Argentina XV".

También fueron convocados Agustin Sarelli, Bildosola y Vivas (Los Tordos), Cardozo (Teque) y Tomas Bartolini (que sufrió la rotura del tendón de aquiles en la final del sábado).

