Julián Hernández, figura de Marista: "Lo que logramos es algo único e indescriptible"

La final fue la frutilla del postre tras una temporada larga, cansadora y extenuante, que logró coronarse con un certamen inédito para nuestra provincia: "Una final soñada, creo que hicimos las cosas muy bien, a pesar de errores que tuvimos, supimos reponernos rápido y seguir con el partido", dijo Hernández.

En la gran definición arrancó como fullback pero ante la lesión de Filizzola pasó a jugar de 10, su puesto natural y tuvo un enorme nivel: 9 puntos producto de tres conversiones y un penal, sin errar ninguna patada y con un superlativo 100% de efectividad.

rugby (9) Con piluso a lo De Paul y la copa. Alegría interminable.

Para él y para el grupo, fue lograr algo importante que se venía buscando tras las finales perdidas en 1998 y 2019, bordando la primera estrella para el club: "Confíamos en el proceso, que fue largo y complicado, perdimos finales y semifinales, y a pesar de todo eso el equipo siguió para cumplir el objetivo", cerró.

Del título con Marista, directo a Córdoba

Luego de coronarse en el Torneo del Interior, ahora la agenda de Hernández apunta a la concentración en Carlos Paz con Argentina XV: "Por el momento, pienso en esforzarme al máximo para intentar llegar a una gira con Argentina XV".

También fueron convocados Agustin Sarelli, Bildosola y Vivas (Los Tordos), Cardozo (Teque) y Tomas Bartolini (que sufrió la rotura del tendón de aquiles en la final del sábado).