Colocar papel de cocina debajo de las macetas de las plantas: por qué recomiendan hacerlo

Por qué colocar papel de cocina debajo de las macetas de tus plantas

El papel de cocina, al ser colocado en el fondo de la maceta, funciona como una barrera que impide que la tierra se filtre por los agujeros de drenaje. Este es el primero de los tantos beneficios que puede proporcionar.

Además de esto, ayuda a retener la humedad en el sustrato, reduciendo la evaporación del agua y manteniendo la tierra más húmeda por más tiempo.

Al no compactarse tanto el sustrato, se mejora el drenaje y la aireación de las raíces, lo que previene problemas de encharcamiento y favorece el desarrollo de la planta.

Cuando el papel se descompone gracias al paso del tiempo, añade materia orgánica al suelo, aportando carbono y nitrógeno, que son nutrientes beneficiosos para las plantas. Al cubrir la superficie del sustrato, puede ayudar a mantener el suelo más fresco en climas cálidos.

Como si fuese poco, este truco casero también colabora con la limpieza, ya que evita que las manchas de tierra ensucien el área debajo de las macetas.

El papel de cocina es un material orgánico que se descompone de forma natural, lo que lo hace una opción sostenible y ecológica para la jardinería.

jardinería planta El papel de cocina puede aportar nutrientes esenciales para el desarrollo de tu planta.

Sin embargo, no reemplaza al plato para recoger al agua de la planta que drena, por lo que puedes combinar a estos dos elementos.

Cómo salvar a una planta que se está secando

A la hora de tener una planta, uno de los problemas más comunes es el hecho de que el ejemplar comience a secarse. Esto generalmente sucede por diversas causas, como la falta o exceso de riego, la humedad del ambiente o las mismas condiciones del clima.

Para salvar una planta que se está secando, la primera tarea que debes realizar es la de la poda. Usa unas tijeras o podadora para cortar todas las ramas, hojas y flores secas y marchitas.

Esto ayuda claramente a que la planta no gaste energía en otras partes donde no merece la pena, ya que no van a recuperarse, y se concentre específicamente en las áreas que están sanas.

Luego de la poda, es momento de trasplantar el ejemplar a un sustrato nuevo. En esta parte del truco, los pasos a seguir son los que se muestran a continuación:

Saca la planta de la maceta: retira con cuidado el cepellón (la masa de tierra y raíces) para inspeccionar las raíces.

retira con cuidado el cepellón (la masa de tierra y raíces) para inspeccionar las raíces. Cambia el sustrato: saca la tierra vieja y compacta, y reemplázala por un sustrato nuevo, fresco y ligero. Asegúrate de que el sustrato tenga un buen drenaje para evitar el encharcamiento.

saca la tierra vieja y compacta, y reemplázala por un sustrato nuevo, fresco y ligero. Asegúrate de que el sustrato tenga un buen drenaje para evitar el encharcamiento. Revisa las raíces: elimina cualquier raíz que esté negra, blanda o podrida.

Por último, lo que tendrás que hacer es ajustar a fondo la hidratación de la planta, modificando también algunas cuestiones como su ubicación.

Coloca la planta en un recipiente con agua tibia (no fría) durante unos 10 a 15 minutos, para que la tierra absorba la humedad de abajo hacia arriba. Puedes pulverizar las hojas con agua de vez en cuando para aumentar la humedad ambiental y ayudar a la planta a recuperarse.

La planta en cuestión debe de estar ubicada en un lugar con luz indirecta y evitando el sol, ya que la luz del mismo puede ser altamente perjudicial.