Adiós al rollo de cocina: la nueva tendencia económica y reutilizable que es furor

rollo de cocina Los rollos de papel tienen la capacidad de absorber líquidos. Imagen: Freepik.

Adiós al rollo de cocina

Muchas personas eligen repasadores de microfibra, algodón o retazos reciclados en lugar del papel de un solo uso. Duran meses e incluso años, se pueden lavar en lavadora y cumplen las mismas funciones sin necesidad de comprar cada semana.

Algunos vienen en formato rollo con velcro para mantener su forma clásica. Los diseños de los paños de tela son infinitos, cuadriculados, rallados, con manchas, flores o lisos, hay opciones para todos los gustos.

repasadores de cocina Los repasadores de microfibra o algodón duran meses e incluso años. Imagen: Pixabay.

Beneficios de usar paños de tela

Al ser reutilizables, se reducen los gastos frecuentes en rollos de papel.

Un repasador puede usarse muchas veces y soporta lavados sin perder eficacia.

Se genera menos basura y se evita el uso excesivo de papel descartable.

Los paños de tela suelen tener mejor capacidad de absorción que el papel de cocina .

. Sirven para secar, limpiar, cubrir alimentos o manipular utensilios calientes.

Con solo lavarlos, quedan listos para volver a usarse, siempre a mano en la cocina.

Tratamiento especial para lavar repasadores

Para asegurarte de que los repasadores queden limpios y sin gérmenes, agrega media taza de vinagre blanco o unas gotas de limón al ciclo de enjuague de la lavadora. Un extra es secarlos al sol, ya que el calor natural ayuda a desinfectar y a que los paños queden más frescos.