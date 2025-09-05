Para qué sirve el aceite de orégano y por qué no puede faltar en tu hogar

Este aceite se elabora secando al aire las hojas y los brotes de la planta de orégano. Una vez secos, se extrae el aceite y se concentra mediante destilación al vapor.

aceite de oregano y hojas de oregano El aceite de orégano tiene múltiples beneficios para la salud. Imagen: Freepik.

El orégano contiene carvacrol, que puede ayudar a combatir las bacterias del organismo. Algunas investigaciones, sugieren que el aceite esencial de orégano podría tener efectos protectores contra bacterias que causan infecciones urinarias y respiratorias.

Por otro lado, este aceite también es reconocido por sus beneficios digestivos. Puede ayudar a aliviar malestares estomacales y favorecer la digestión gracias a su composición rica en carvacrol y timol, dos compuestos activos. Estos componentes son los responsables de muchas de sus propiedades terapéuticas, desde la estimulación del sistema inmune hasta el apoyo en la salud respiratoria.

Más allá de la salud interna, el aceite de orégano se ha vuelto popular por sus usos externos. Algunas personas lo aplican diluido sobre la piel para aliviar pequeñas irritaciones o inflamaciones, siempre siguiendo las indicaciones de uso seguro. Su aroma intenso y fresco también lo convierte en un excelente complemento en aromaterapia, ayudando a reducir tensiones y mejorar el estado de ánimo.