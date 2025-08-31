Por qué hay que remojar en vinagre las cucharas de madera: ¿qué significa?

¿Por qué deberías remojar los utensilios de madera en vinagre y agua?

Las cucharas de madera y otros utensilios similares como los palos de amasar, las tablas de cocina y los cabos de los cubiertos de acero, por lo general acumulan humedad y restos de comida, dos condiciones necesarias para que algunos microorganismos se desarrollen.

Si estos elementos de la cocina no se desinfectan correctamente o por lo menos no se dejan secar en un espacio ventilado, poco a poco se pudren, largan mal olor y, en el peor de los casos, se rompen. Por todo lo anterior, deberías tomar nota y prestar atención a este procedimiento con vinagre.

limpiar cucharas de madera Seca bien los utensilios para evitar que se acumule humedad en la madera.

El vinagre, dentro de sus muchos beneficios, es un desinfectante natural bastante bueno, sobre todo el destinado a la limpieza del hogar, que es un poco más ácido que el común.

Lava los utensilios de madera de la cocina con agua y detergente de platos. Coloca los elementos en una olla con agua hirviendo y dos cucharadas de vinagre blanco. Deja que los utensilios reposen en la mezcla de vinagre y agua hirviendo durante 20 minutos para eliminar la suciedad y matar bacterias. Enjuágalas con agua limpia y déjalas, secar sobre un repasador y con buena ventilación. Nunca las guardes mojadas.

¿Qué otras cosas de la cocina puedo limpiar con vinagre?

Ya sabes qué significa el truco del vinagre y las cucharas de madera, ahora puedes aprovechar este ingrediente en otros asuntos de la cocina.

limpiar cocina Combinado con otros ingredientes como el bicarbonato o el limón, el vinagre elimina la suciedad mucho mejor.