Inicio Sociedad vinagre
¿Lo sabías?

Por qué hay que remojar en vinagre las cucharas de madera: ¿qué significa?

Continúa leyendo para descubrir qué significa esta técnica o truco con vinagre y cómo puedes realizarla en la cocina con tus propias manos

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Una técnica con vinagre muy sencilla y con enormes resulatdos. 

Una técnica con vinagre muy sencilla y con enormes resulatdos. 

Pocos ingredientes naturales, alimentos y productos de limpieza hechos a base de materiales orgánicos tienen tantas propiedades como el vinagre. Los ácidos son productos infaltables en el hogar y en la cocina por dos motivos: un alimento ácido como el vinagre o el limón mejora cualquier receta y, en el plano de la limpieza, desengrasa y desinfecta superficies.

El vinagre es un producto fermentado que se produce por descomposición de azúcares. Las bacterias presentes en las frutas, legumbres o vegetales fermentados, procesan el azúcar del alimento y producen ácido acético en contacto con el oxígeno del ambiente.

vinagre de manzana
El vinagre es un producto barato, bueno y efectivo.

El vinagre es un producto barato, bueno y efectivo.

Este producto, que siempre está presente en algún rincón de la cocina, puede ser utilizado para eliminar los hongos, bacterias y pegotes de los utensilios. Hoy te cuento qué significa y por qué deberías realizar el truco de las cucharas de madera en vinagre.

¿Por qué deberías remojar los utensilios de madera en vinagre y agua?

Las cucharas de madera y otros utensilios similares como los palos de amasar, las tablas de cocina y los cabos de los cubiertos de acero, por lo general acumulan humedad y restos de comida, dos condiciones necesarias para que algunos microorganismos se desarrollen.

Si estos elementos de la cocina no se desinfectan correctamente o por lo menos no se dejan secar en un espacio ventilado, poco a poco se pudren, largan mal olor y, en el peor de los casos, se rompen. Por todo lo anterior, deberías tomar nota y prestar atención a este procedimiento con vinagre.

limpiar cucharas de madera
Seca bien los utensilios para evitar que se acumule humedad en la madera.&nbsp;

Seca bien los utensilios para evitar que se acumule humedad en la madera.

El vinagre, dentro de sus muchos beneficios, es un desinfectante natural bastante bueno, sobre todo el destinado a la limpieza del hogar, que es un poco más ácido que el común.

  1. Lava los utensilios de madera de la cocina con agua y detergente de platos.
  2. Coloca los elementos en una olla con agua hirviendo y dos cucharadas de vinagre blanco.
  3. Deja que los utensilios reposen en la mezcla de vinagre y agua hirviendo durante 20 minutos para eliminar la suciedad y matar bacterias.
  4. Enjuágalas con agua limpia y déjalas, secar sobre un repasador y con buena ventilación. Nunca las guardes mojadas.

¿Qué otras cosas de la cocina puedo limpiar con vinagre?

Ya sabes qué significa el truco del vinagre y las cucharas de madera, ahora puedes aprovechar este ingrediente en otros asuntos de la cocina.

limpiar cocina
Combinado con otros ingredientes como el bicarbonato o el lim&oacute;n, el vinagre elimina la suciedad mucho mejor.

Combinado con otros ingredientes como el bicarbonato o el limón, el vinagre elimina la suciedad mucho mejor.

  • Puedes desinfectar frutas y verduras con vinagre de alimentos.
  • El vinagre sirve para desengrasar ollas, fuentes y sartenes de la cocina.
  • Al colocar un vaso de vinagre en la heladera puedes eliminar los malos olores del aparato.

Temas relacionados:

Te puede interesar