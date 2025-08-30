Remoja los cordones de tus zapatillas en vinagre y agua: ¿qué significa?

Cuando este accesorio es blanco, cuesta muchísimo más limpiarlo. Además, las zapatillas se ven un poco feas y menos elegantes cuando están sucias. Puedes preparar una mezcla con agua y vinagre para solucionar este problema.

En una compotera o recipiente coloca una taza de agua y una taza de vinagre blanco de alimentos o vinagre destilado de limpieza. Remoja los cordones de las zapatillas y déjalos reposar en la solución de vinagre durante 10 o 15 minutos.

cordones de zapatillas No refriegues los cordones de las zapatillas con un cepillo grueso, esto puede dañar o deshilachar el tejido.

Una vez pasado ese tiempo, retira los cordones, enjuágalos con abundante agua tibia y si es necesario, lávalos a mano con un poco de detergente para retirar el olor a vinagre. También puedes añadir una cucharada de bicarbonato de sodio para aumentar el efecto de limpieza.

Ya sabes qué significa esta técnica de limpieza con vinagre, ahora solo debes ponerla en práctica. Un plus es colocar vinagre en el interior de las zapatillas y en las plantillas de los calzados para quitar el olor a pata.

Objetos, superficies y alimentos que puedes limpiar con vinagre

Si hablamos de vinagre y alimentos, este producto natural combina muy bien con algunas ensaladas y comidas, siempre y cuando sea apto para consumo. El vinagre se usa en la cocina para hervir huevos, cocinar legumbres, lavar vegetales y desengrasar ollas.

vinagre El vinagre tiene propiedades abrasivas y desodorizantes.

El vinagre de limpieza destilado es un poco más ácido y, a diferencia del vinagre de alimentos, no se obtiene por fermentación de frutas, sino a través de un proceso de destilado artificial por medio del cual se obtiene ácido acético.

El vinagre de limpieza se puede utilizar para desinfectar zonas del baño, eliminar moho, repeler plagas fúngicas del jardín y limpiar los cristales.