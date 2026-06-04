Paso a paso: recuperá el brillo de tu pelo con este tratamiento de vinagre blanco

Cómo recuperar el brillo del pelo usando vinagre blanco

Para aprovechar al máximo los beneficios de este remedio natural sin resecar las fibras capilares, es fundamental seguir un método de dilución correcto. El paso a paso de este tratamiento es el siguiente:

Preparar la mezcla: en un envase con atomizador o una botella limpia, combiná una parte de vinagre blanco con tres partes de agua tibia. Es crucial mantener esta proporción para que la acidez sea la adecuada y no resulte agresiva para las hebras. Lavado habitual: lavá tu pelo con tu champú de cabecera como lo hacés habitualmente y enjuagá con abundante agua para eliminar los restos de jabón. Aplicación: rociá o volcá la mezcla de forma homogénea sobre todo el cabello, masajeando suavemente con la yema de los dedos el cuero cabelludo y extendiendo el producto hacia las puntas. Tiempo de espera: dejá actuar la preparación entre 3 y 5 minutos. Vas a notar cómo los nudos se deshacen con facilidad. Enjuague final: retirá todo el producto utilizando agua templada o fría, lo que ayudará a cerrar aún más las cutículas y fijar la luminosidad.

Vinagre blanco No debes dejar el champú a la hora de realizar este truco casero.

La efectividad del vinagre blanco en el pelo

La alta acidez del vinagre blanco actúa como un regulador natural que equilibra el pH del cuero cabelludo, el cual suele alterarse por el uso de champús industriales agresivos. Al restaurar este balance, las cutículas capilares se sellan de forma natural, lo que se traduce de inmediato en un efecto de brillo espejo y una gran suavidad.

Además de potenciar la luminosidad, este noble ingrediente funciona como un excelente desintoxicante. A lo largo de la semana, el cabello acumula restos de geles, aceites y partículas de polución que lo vuelven pesado y opaco, pero el lavado finalmente los barre.