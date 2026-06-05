¿Por qué se usa vinagre para cocinar las verduras en agua?

También se puede usar vinagre en algunas recetas de pastelería, panificados y masas. El vinagre sirve para potenciar el volumen de las recetas, mejora el leudado y favorece la esponjosidad luego de la cocción.

Siempre que se use vinagre en la cocina, hay que leer bien las etiquetas y usar vinagres fermentados elaborados a partir de alimentos, como el vinagre de vino, manzana o arroz. Nunca se usa vinagre destilado en la cocina a no ser que sea para limpiar.

Por qué debería ponerle vinagre al agua de cocción de las verduras

El vinagre es básicamente ácido acético. Los ingredientes ácidos, como el vinagre o como el jugo de cítricos, tienen la capacidad de descomponer fibras de los alimentos, ablandarlos, equilibrar su acidez y realzar los sabores.

El vinagre en la cocina se usa mucho para cocinar o condimentar, pero añadirlo a ciertas preparaciones o recetas con verduras también puede ser positivo.

verduras Con un chorrito de vinagre se puede mejorar el sabor y la textura de las verduras.

Cuando ponemos a cocinar papas, zanahorias, batatas, brócoli, zapallos y todo tipo de verduras, conviene añadir un chorro de vinagre de vino al agua de cocción. El vinagre no afecta el sabor de la verdura, lo realza y mejora la cocción.

El vinagre da brillo a las verduras, ayuda a caramelizar los azúcares naturales del alimento, el ácido ayuda a que los nutrientes sean más fáciles de absorber, reduce compuestos que pueden dificultar la digestión de las verduras y mantiene las texturas.

El vinagre como conservante de alimentos

No solo se usa vinagre para cocinar, también sirve para conservar ciertos alimentos que pueden desarrollar bacterias o albergar toxinas.

El vinagre se coloca en conservas antes de cerrarlas y esterilizarlas. La acidez del vinagre actúa como conservante de verduras y regula el pH, transformando los alimentos en un medio seguro y sin contaminación.

hervir conservas El vinagre también se usa para realizar conservas seguras de alimentos.

Se recomienda poner un poco de vinagre a las conservas de tomate, pimientos, cebollas o verduras que tienen una acidez peligrosa. Las conservas inseguras son el espacio óptimo para la toxina botulínica.