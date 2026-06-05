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¿Por qué se usa vinagre para cocinar las verduras en agua?

Cocinar las verduras en agua con vinagre sirve para muchas cosas. Te explico qué significa este truco de cocina y cómo se puede hacer

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Cómo usar vinagre en la cocina para preparar verduras. 

Cómo usar vinagre en la cocina para preparar verduras. 

Cuando cocinamos cualquier tipo de receta salada o algunas recetas dulces, se le puede agregar un poco de vinagre para mejorar el alimento en varios aspectos. Las verduras muchas veces se hierven con un chorro de vinagre, verduras como zanahorias, papas, brócoli o batatas.

Generalmente, el vinagre de alimentos se usa para hervir arroz y mantener su forma y sabor, o para cocinar huevos duros sin que se rompan en el agua y se puedan pelar bien.

verduras en agua
El vinagre se puede usar para cocinar y mejorar verduras.&nbsp;

El vinagre se puede usar para cocinar y mejorar verduras.

También se puede usar vinagre en algunas recetas de pastelería, panificados y masas. El vinagre sirve para potenciar el volumen de las recetas, mejora el leudado y favorece la esponjosidad luego de la cocción.

Siempre que se use vinagre en la cocina, hay que leer bien las etiquetas y usar vinagres fermentados elaborados a partir de alimentos, como el vinagre de vino, manzana o arroz. Nunca se usa vinagre destilado en la cocina a no ser que sea para limpiar.

Por qué debería ponerle vinagre al agua de cocción de las verduras

El vinagre es básicamente ácido acético. Los ingredientes ácidos, como el vinagre o como el jugo de cítricos, tienen la capacidad de descomponer fibras de los alimentos, ablandarlos, equilibrar su acidez y realzar los sabores.

El vinagre en la cocina se usa mucho para cocinar o condimentar, pero añadirlo a ciertas preparaciones o recetas con verduras también puede ser positivo.

verduras
Con un chorrito de vinagre se puede mejorar el sabor y la textura de las verduras.&nbsp;

Con un chorrito de vinagre se puede mejorar el sabor y la textura de las verduras.

Cuando ponemos a cocinar papas, zanahorias, batatas, brócoli, zapallos y todo tipo de verduras, conviene añadir un chorro de vinagre de vino al agua de cocción. El vinagre no afecta el sabor de la verdura, lo realza y mejora la cocción.

El vinagre da brillo a las verduras, ayuda a caramelizar los azúcares naturales del alimento, el ácido ayuda a que los nutrientes sean más fáciles de absorber, reduce compuestos que pueden dificultar la digestión de las verduras y mantiene las texturas.

El vinagre como conservante de alimentos

No solo se usa vinagre para cocinar, también sirve para conservar ciertos alimentos que pueden desarrollar bacterias o albergar toxinas.

El vinagre se coloca en conservas antes de cerrarlas y esterilizarlas. La acidez del vinagre actúa como conservante de verduras y regula el pH, transformando los alimentos en un medio seguro y sin contaminación.

hervir conservas
El vinagre tambi&eacute;n se usa para realizar conservas seguras de alimentos.

El vinagre también se usa para realizar conservas seguras de alimentos.

Se recomienda poner un poco de vinagre a las conservas de tomate, pimientos, cebollas o verduras que tienen una acidez peligrosa. Las conservas inseguras son el espacio óptimo para la toxina botulínica.

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