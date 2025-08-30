Con un chorro de vinagre: destapa las cañerías de la cocina y evita los malos olores

El vinagre es un producto bueno, barato y necesario. Ya sea de vino, arroz, manzana o destilado, puede ser utilizado para desengrasar superficies, eliminar olores y ablandar minerales como el sarro.
El vinagre es un producto bueno, barato y necesario. Ya sea de vino, arroz, manzana o destilado, puede ser utilizado para desengrasar superficies, eliminar olores y ablandar minerales como el sarro.
Si ya tienes el vinagre, solo te falta el truco casero. Estas técnicas de abuela se pueden realizar en casa, sin gastar de más y aprovechando productos naturales que tienes a mano. Hoy te comparto un truco ideal para destapar las tuberías de la cocina y evitar los malos olores.
Las cañerías de la cocina se tapan con mucha frecuencia. Esto sucede porque se acumula grasa, sarro o alimentos en las paredes del tubo. Por eso nunca deberías tirar comida en el desagüe, menos grasas y aceites.
Si no destapas las cañerías de la cocina o el baño a tiempo, comienza a salir mal olor, se estanca el agua y se daña el material de la tubería, lo cual puede generar roturas o fugas a largo plazo. Cuanto más tapada esté la cañería, más difícil será destaparla.
Antes de recurrir al truco del vinagre en el desagüe, puedes evitar que las cañerías de la cocina se tapen. No tires restos de comida en la pileta de los platos. Si el plato tiene residuos, primero descártalos en la basura o cesto de materiales orgánicos y recién ahí lava el plato.
Este truco de vinagre es muy sencillo y efectivo. Puedes realizarlo en la pileta de lavar platos de la cocina y en las cañerías del baño. Para ello vas a necesitar un poco de vinagre, agua caliente y bicarbonato de sodio.