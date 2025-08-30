Inicio Sociedad vinagre
Muy fácil

Con un chorro de vinagre: destapa las cañerías de la cocina y evita los malos olores

Los trucos de vinagre son herramientas de hogar muy útiles y efectivos. Con un par de cucharadas puedes revertir problemas frecuentes en la cocina

Isabella Brosio
Lo mejor es usar vinagre de limpieza destilado con mayor acidez. 

El vinagre es un producto bueno, barato y necesario. Ya sea de vino, arroz, manzana o destilado, puede ser utilizado para desengrasar superficies, eliminar olores y ablandar minerales como el sarro.

Si ya tienes el vinagre, solo te falta el truco casero. Estas técnicas de abuela se pueden realizar en casa, sin gastar de más y aprovechando productos naturales que tienes a mano. Hoy te comparto un truco ideal para destapar las tuberías de la cocina y evitar los malos olores.

pileta de platos sucia
Tira siempre los restos de comida en la basura o en los tachos de orgánicos, nunca en la pileta de la cocina.

Un truco con vinagre: ¿por qué se tapan las cañerías de la cocina?

Las cañerías de la cocina se tapan con mucha frecuencia. Esto sucede porque se acumula grasa, sarro o alimentos en las paredes del tubo. Por eso nunca deberías tirar comida en el desagüe, menos grasas y aceites.

Si no destapas las cañerías de la cocina o el baño a tiempo, comienza a salir mal olor, se estanca el agua y se daña el material de la tubería, lo cual puede generar roturas o fugas a largo plazo. Cuanto más tapada esté la cañería, más difícil será destaparla.

Antes de recurrir al truco del vinagre en el desagüe, puedes evitar que las cañerías de la cocina se tapen. No tires restos de comida en la pileta de los platos. Si el plato tiene residuos, primero descártalos en la basura o cesto de materiales orgánicos y recién ahí lava el plato.

pileta de cocina tapada
Utiliza un alambre para destapar las cañerías antes de colocar el vinagre.

Paso a paso: cómo destapar la cañería de la cocina usando un poco de vinagre

Este truco de vinagre es muy sencillo y efectivo. Puedes realizarlo en la pileta de lavar platos de la cocina y en las cañerías del baño. Para ello vas a necesitar un poco de vinagre, agua caliente y bicarbonato de sodio.

pileta tapada
Puedes ayudarte con una sopapa o destapador para generar un efecto de aire en la tubería.

  • Antes de comenzar, retira el tapón o tapa del desagüe de la cocina para realizar una limpieza más profunda. Con un alambre retira la suciedad más gruesa como cabellos y restos comida superficiales.
  • Coloca media taza de bicarbonato de sodio en las cañerías y vierte una taza de vinagre blanco de limpieza, es mucho más potente.
  • Cubre el desagüe con una tapa o compotera invertida para que ambos ingredientes hagan efecto.
  • Deja reposar la mezcla en las cañerías de la cocina durante unos 30 minutos.
  • En una olla calienta 3 litros de agua y llévala a punto de ebullición. Con mucho cuidado, vierte el agua por las cañerías para retirar los restos de vinagre, bicarbonato y la mugre ablandada.
  • Si la cañería de la cocina continúa tapada, puedes repetir el truco de vinagre.

