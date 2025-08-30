Con un chorro de vinagre: destapa las cañerías de la cocina y evita los malos olores

Si no destapas las cañerías de la cocina o el baño a tiempo, comienza a salir mal olor, se estanca el agua y se daña el material de la tubería, lo cual puede generar roturas o fugas a largo plazo. Cuanto más tapada esté la cañería, más difícil será destaparla.

Antes de recurrir al truco del vinagre en el desagüe, puedes evitar que las cañerías de la cocina se tapen. No tires restos de comida en la pileta de los platos. Si el plato tiene residuos, primero descártalos en la basura o cesto de materiales orgánicos y recién ahí lava el plato.

pileta de cocina tapada Utiliza un alambre para destapar las cañerías antes de colocar el vinagre.

Paso a paso: cómo destapar la cañería de la cocina usando un poco de vinagre

Este truco de vinagre es muy sencillo y efectivo. Puedes realizarlo en la pileta de lavar platos de la cocina y en las cañerías del baño. Para ello vas a necesitar un poco de vinagre, agua caliente y bicarbonato de sodio.

pileta tapada Puedes ayudarte con una sopapa o destapador para generar un efecto de aire en la tubería.