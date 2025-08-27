Por ejemplo, el sitio web El canal de la Salud asegura que cuando cortamos una cebolla, automáticamente el ambiente se vuelve más húmedo. Esta modificación ambiental es ideal para quienes están congestionados. Si tienes moco, se aconseja trocear una cebolla y ponerla en un plato próximo a tu cuerpo, y de esta manera el moco se volverá más fluído.

Cuando vamos a dormir, lo mejor es colocar una rodaja de cebolla en la media, haciendo contacto con la piel del pie. De esta manera la cebolla nos ayudará a combatir ciertas infecciones, ya que su tacto funciona como una suerte de antibiótico de origen natural.

El sitio web Mejor con Salud asegura que los pies poseen una serie de terminaciones nerviosas conectadas con otras partes del organismo. Al colocar una cebolla en nuestros pies conseguiremos que sus nutrientes eliminen bacterias y gérmenes.

cebolla media

Lo ideal es colocar los trozos de cebolla en el arco de la planta del pie, para que los meridianos puedan absorber los nutrientes de esta verdura. Obviamente, al día siguiente deberemos deshacernos de los trozos de cebolla y lavarnos bien los pies.

¿Qué otros beneficios nos brinda la cebolla para la salud?

Ayuda a eliminar las sustancias nocivas y las toxinas de nuestro organismo.

Mejora la circulación sanguínea mientras dormimos.

Limpia la calidad de la sangre.

Ayuda al organismo a combatir infecciones.

Hidrata la piel.

Termina con el estreñimiento.

Acaba con el mal olor y los hongos de los pies.

Fortalece el sistema inmunológico.

En caso de que no te convenza la idea de poner un trozo de cebolla en los pies, puedes preparar un té o jugo. Para ello, necesitarás mezclar en una olla a fuego medio el jugo de una cebolla y el de un limón, añadir 2 cucharadas de miel y tomarlo todo caliente.