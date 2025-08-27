Entró a robar a un restaurante y la policía lo encontró en la chimenea con siete botellas de vino

Inicio Sociedad restaurante
Lo quemó la alarma

Foto gentileza diariocórdoba.com

Un delincuente que ingreso a un restaurante por una pequeña ventana ºpara robar botellas de vino y otros alimentos, fue detectado por la alarma del local, y cuando la policía llegó a los pocos minutos, lo encontró escondido en la chimenea de la parrilla.

El frustrado robo ocurrió durante la madrugada de este miércoles, aproximadamente a las 4.30 en un reconocido restaurante de la Ciudad de Córdoba, y de acuerdo a lo afirmado por su dueño, esta fue la décima vez que su bodegón es violado por la delincuencia, en los diez meses desde su apertura.

Según se desprende de la investigación policial, el ladrón rompió el vidrio para forzar una pequeña ventana que le permitió el ingreso al restaurante situado en la avenida Rafael Núñez al 5500, en el barrio Granja de Funes, en la zona norte de Córdoba capital. En ese momento, los sensores de la alrma detectaron el movimiento, por lo que inmediatamente activo la alarma.

Esto permitió que efectivos policiales de una comisaría cercana llegaran rápidamente al local junto al dueño del bodegón que tenía las llaves para entrar.

Una vez en el interior del comercio, los policías revisaron minuciosamente cada sector del restaurante durante aproximadamente 10 minutos, y sorpresivamente se encontraron con el delincuente que estaba escondido en la chimenea de la parrilla agarrado de unos cables.

AUna vez que salió de ese espacio, los policías revisaron una mochia que llevaba en su espàlda donde se detectaron siete botellas de vino, que fue lo que alcanzó a guardar previo a la llegada de los efectivos.

El dueño del restaurante, de normbre Ariel Perdiguero, admitió estar cansado de los robos, ya que en menor de un año, fue víctima de la misma situación en diez oportunidades. “Hace rato vengo diciendo, uno se va a acostar esperando que no suene el teléfono, pero otra vez la Policía me llamó para avisar que había alguien adentro del local”, dijo muy molesto en diálogo con un noticierode TV local.

El dueño del bodegón cordobés aseguró que ya sufrió diez asaltos o intentos de robo a casi un año que abrío el local

"Cuando sonó el teléfono a las 4:30, supe que algo pasó, pero no creía que lo habían atrapado adentro", admitió Perdiguero, consultado por una radio local. Y agregó: "Esta vez quiero agradecer y felicitar a la Policía, porque lo agarraron adentro. No se llevó nada".

El propietario del bodegón sostuvo que “hay mucha impotencia, mucha bronca. Nos cuesta llegar a fin de mes, pero al menos esta vez lo atraparon. Igual, te van sacando todas las ganas y la esperanza de que esto cambie”.

Aunque el delincuente fue detenido por la policía y trasladado a una comisaría, tuvo una repudiable actutud que enfureció al dueño del restaurante. “Un poco más se nos reía en la cara. Dijo 'ah, esta vez perdí, listo’”, contó Perdiguero. En ese sentido, el comerciante expresó: “No solo que te roban y te hacen daño, sino que provoca impotencia. Algo tiene que cambiar”.

