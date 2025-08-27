Entró a robar a un restaurante y la policía lo encontró en la chimenea con siete botellas de vino

Esto permitió que efectivos policiales de una comisaría cercana llegaran rápidamente al local junto al dueño del bodegón que tenía las llaves para entrar.

Una vez en el interior del comercio, los policías revisaron minuciosamente cada sector del restaurante durante aproximadamente 10 minutos, y sorpresivamente se encontraron con el delincuente que estaba escondido en la chimenea de la parrilla agarrado de unos cables.

AUna vez que salió de ese espacio, los policías revisaron una mochia que llevaba en su espàlda donde se detectaron siete botellas de vino, que fue lo que alcanzó a guardar previo a la llegada de los efectivos.

El dueño del restaurante, de normbre Ariel Perdiguero, admitió estar cansado de los robos, ya que en menor de un año, fue víctima de la misma situación en diez oportunidades. “Hace rato vengo diciendo, uno se va a acostar esperando que no suene el teléfono, pero otra vez la Policía me llamó para avisar que había alguien adentro del local”, dijo muy molesto en diálogo con un noticierode TV local.

Asalto robo restaurante El dueño del bodegón cordobés aseguró que ya sufrió diez asaltos o intentos de robo a casi un año que abrío el local Foto Policía de Córdoba

"Cuando sonó el teléfono a las 4:30, supe que algo pasó, pero no creía que lo habían atrapado adentro", admitió Perdiguero, consultado por una radio local. Y agregó: "Esta vez quiero agradecer y felicitar a la Policía, porque lo agarraron adentro. No se llevó nada".

El propietario del bodegón sostuvo que “hay mucha impotencia, mucha bronca. Nos cuesta llegar a fin de mes, pero al menos esta vez lo atraparon. Igual, te van sacando todas las ganas y la esperanza de que esto cambie”.

Aunque el delincuente fue detenido por la policía y trasladado a una comisaría, tuvo una repudiable actutud que enfureció al dueño del restaurante. “Un poco más se nos reía en la cara. Dijo 'ah, esta vez perdí, listo’”, contó Perdiguero. En ese sentido, el comerciante expresó: “No solo que te roban y te hacen daño, sino que provoca impotencia. Algo tiene que cambiar”.