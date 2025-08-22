Inicio empresas Empresa
Le cambiaron el logo a una empresa tradicional y perdieron millones de dólares

Una empresa de restaurantes perdió casi 100 millones tras cambiar su logo tradicional, provocando una caída del 7.2% en sus acciones

Por UNO
Las acciones de esta empresa norteamericano se desplomaron en Wall Street.

Una empresa emblemática de Estados Unidos vivió una jornada negra en Wall Street después de revelar su nuevo logo. La decisión de eliminar la figura del hombre en overol que se apoyaba contra un barril provocó una caída brutal en sus acciones del 7.2%, equivalente a una pérdida de 94 millones de dólares en un día.

El mercado estadounidense reaccionó con dureza ante este cambio de imagen que busca modernizar la identidad de la cadena de 55 años. Durante la sesión del jueves, las acciones tocaron un mínimo de 50.27 dólares.

Una movida riesgosa para la empresa

cracker barrel
Cracker Barrel tiene much&iacute;simos restaurantes en Estados Unidos.

Según el sitio web de la empresa, el personaje eliminado del logo representaba "la experiencia de la tienda rural donde la gente se reunía para compartir historias". Uncle Herschel, como se conocía al personaje, había sido parte fundamental de la identidad visual de esta cadena durante décadas.

La CEO Julie Felss Masino de Cracker Barrel lidera esta transformación después de reconocer el año pasado que la empresa "no es tan relevante como antes". Esta declaración marcó el inicio de una estrategia de renovación que incluye nuevos elementos en el menú.

Cracker Barrel aseguró en un comunicado que Uncle Herschel permanecerá "al frente y al centro" en los restaurantes y menús. "Nuestros valores no cambiaron, y el corazón y alma de Cracker Barrel tampoco", declaró la empresa tras la polémica generada por el nuevo logo.

El rediseño, que aparecerá en menús y materiales de marketing, "ahora está más estrechamente conectado con la icónica forma del barril", explicó la compañía en un comunicado del 18 de agosto.

cambio logo
La empresa decidi&oacute; cambiar el logo, y los norteamericanos mostraron claramente que no estaban de acuerdo con la acci&oacute;n.

El crecimiento de Cracker Barrel se desaceleró en años recientes después del boom de los años 90. Para 2024, la empresa reportó ingresos de aproximadamente 3.5 mil millones de dólares, un aumento del 0.8% respecto al año anterior, mientras que la ganancia neta cayó a 40.9 millones.

Las acciones de Cracker Barrel subieron 7% este año hasta alcanzar 55.42 dólares el viernes por la mañana, pero la cotización cayó drásticamente desde 2018, cuando superó los 180 dólares.

