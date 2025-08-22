Le cambiaron el logo a una empresa tradicional y perdieron millones de dólares

La CEO Julie Felss Masino de Cracker Barrel lidera esta transformación después de reconocer el año pasado que la empresa "no es tan relevante como antes". Esta declaración marcó el inicio de una estrategia de renovación que incluye nuevos elementos en el menú.

Cracker Barrel aseguró en un comunicado que Uncle Herschel permanecerá "al frente y al centro" en los restaurantes y menús. "Nuestros valores no cambiaron, y el corazón y alma de Cracker Barrel tampoco", declaró la empresa tras la polémica generada por el nuevo logo.

El rediseño, que aparecerá en menús y materiales de marketing, "ahora está más estrechamente conectado con la icónica forma del barril", explicó la compañía en un comunicado del 18 de agosto.

cambio logo La empresa decidió cambiar el logo, y los norteamericanos mostraron claramente que no estaban de acuerdo con la acción.

El crecimiento de Cracker Barrel se desaceleró en años recientes después del boom de los años 90. Para 2024, la empresa reportó ingresos de aproximadamente 3.5 mil millones de dólares, un aumento del 0.8% respecto al año anterior, mientras que la ganancia neta cayó a 40.9 millones.

Las acciones de Cracker Barrel subieron 7% este año hasta alcanzar 55.42 dólares el viernes por la mañana, pero la cotización cayó drásticamente desde 2018, cuando superó los 180 dólares.