Mendoza Shopping celebra el Mes de la Niñez con domo inmersivo y Gaming.

“Iniciativas como esta contribuyen a democratizar el acceso a experiencias culturales enriquecedoras, acercando herramientas pedagógicas potentes tanto para los chicos como para sus familias. Creemos en la importancia de fortalecer lazos con la comunidad y ofrecer un entorno seguro y divertido para todos. Estamos muy contentos de ser anfitriones en esta celebración. Queremos que cada niño que nos visite se lleve a casa un recuerdo feliz y que las familias disfruten de un día especial con nosotros", remarca la gerente de Mendoza Shopping, Jesica Lois.

El planetario abrirá sus puertas a partir del sábado 16 al martes 19 de agosto. El fin de semana, la actividad comenzará a las 12 hasta las 21 hs. Mientras que el lunes 18 y martes 19 de agosto iniciará a las 17 y finalizará a las 21 hs. Para participar hay que inscribirse en ¡appa!. La actividad contempla una duración aproximada de 30 minutos.

El encuentro es posible gracias al acompañamiento de marcas como Blom Vending, Grisino, Increscendo, Tijeritas, Neverland y Cinepolis, que se suman para enriquecer la experiencia del Día de la Niñez.

Día del Gaming, el broche de oro de agosto

El centro comercial despedirá este mes a lo grande y para ello prepara una fiesta dedicada a la cultura gamer. El viernes 29 de agosto llega el Día del Gaming, un evento que invita a jóvenes y adultos a vivir una experiencia enriquecida por los avances digitales.

Juegos modernos y clásicos (como Fortnite, Counter-Strike, entre otros títulos), estaciones Arcade, simuladores y equipos de alto rendimiento estarán disponibles para disfrutar juntos, en un ambiente intergeneracional diseñado para fomentar la socialización a través del entretenimiento digital.

Según Juan Sebastián López, brand manager de Megatecnología, “Minecraft es un ejemplo de cómo muchos jóvenes comienzan su interés en la tecnología a través del juego, y luego evolucionan hacia la creación de contenido digital”.

Estas iniciativas apuntan a abrir puertas a futuros proyectos y experiencias digitales compartidas, no solo entre pares sino también entre generaciones. La propuesta permite acceder a contenidos digitales, fomenta vocaciones tecnológicas y acerca oportunidades de socialización más allá del consumo pasivo. Además, al vincular a familias y niños con tecnología de vanguardia en un espacio comercial familiar, se apela a una experiencia que trasciende edades y que conecta la infancia con la cultura digital emergente.

Las inscripciones para participar en el Día del Gaming se realizan por orden de llegada a través de la app ¡appa!.

