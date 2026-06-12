50% OFF en el segundo integrante: la promo de ECCO que no podés perderte

¿Qué incluye el Plan Individual?

El respaldo médico que necesitás, estés donde estés, con la tranquilidad y velocidad que te da Swiss Medical.

Emergencias y Urgencias (Ambulancias UTIM): Unidades de terapia intensiva móvil de última tecnología, listas para actuar cuando la situación de gravedad lo requiera.

Unidades de terapia intensiva móvil de última tecnología, listas para actuar cuando la situación de gravedad lo requiera. Telemedicina 24/7 (Orientación y Triage Telefónico): Un profesional médico a tu disposición en cualquier momento para guiarte antes de tomar cualquier decisión.

Un profesional médico a tu disposición en cualquier momento para guiarte antes de tomar cualquier decisión. Médico a Domicilio: Atención en la comodidad de tu hogar cuando más lo necesitás (servicio con copago).

Atención en la comodidad de tu hogar cuando más lo necesitás (servicio con copago). Ahorro Real de Tiempo: Olvidate de las largas esperas en la guardia y los traslados innecesarios utilizando nuestra Orientación Médica Telefónica (OMT).

Beneficios Adicionales Incluidos:

Hogar Protegido: Cobertura médica para urgencias dentro de tu casa.

Cobertura médica para urgencias dentro de tu casa. Auto Protegido: Asistencia ante emergencias en la vía pública vinculadas a tu vehículo.

La promo: 50% OFF desde el segundo integrante

Por tiempo limitado, ECCO ofrece un 50% de descuento en el segundo integrante de tu plan. El beneficio aplica para hasta 4 persona y está garantizado por 6 meses.

La edad máxima de ingreso es 65 años. Las personas mayores de esa edad pueden ingresar si lo hacen junto a un familiar.

Tranquilidad a costo fijo, con el respaldo de Swiss Medical

El valor real de ECCO no es solo lo que te da cuando hay una emergencia, es saber que está cuando la necesitás, con un costo fijo mensual que reemplaza el gasto impredecible de una guardia, un traslado o consulta de urgencia.

Con el respaldo de Swiss Medical Group, uno de los grupos de salud más reconocidos del país, cada atención sigue los mismos estándares de calidad que distinguen a la marca.

No lo dudes más. Contratá tu plan hoy.

Quiero asociarme