¿Cuántas veces terminaste esperando horas en una guardia por algo que podría haberse resuelto en casa? ¿O pagaste una consulta privada de urgencia que te costó más de lo que esperabas? ECCO Emergencias existe para cambiar eso.
50% OFF en el segundo integrante: la promo de ECCO que no podés perderte
ECCO Emergencias lanza una promoción por tiempo limitado: 50% de descuento en el segundo integrante del plan, con cobertura para hasta 4 personas y 6 meses de beneficio garantizado
Qué es ECCO
Es la unidad prehospitalaria de Swiss Medical Group, con más de 40 años de experiencia en atención de urgencias y emergencias. Sus protocolos están certificados bajo normas ISO 9001, lo que garantiza tiempos de respuesta concretos: 15 minutos ante un código rojo, 30 minutos ante un código amarillo. No son promesas, son estándares auditados.
¿Qué incluye el Plan Individual?
El respaldo médico que necesitás, estés donde estés, con la tranquilidad y velocidad que te da Swiss Medical.
- Emergencias y Urgencias (Ambulancias UTIM): Unidades de terapia intensiva móvil de última tecnología, listas para actuar cuando la situación de gravedad lo requiera.
- Telemedicina 24/7 (Orientación y Triage Telefónico): Un profesional médico a tu disposición en cualquier momento para guiarte antes de tomar cualquier decisión.
- Médico a Domicilio: Atención en la comodidad de tu hogar cuando más lo necesitás (servicio con copago).
- Ahorro Real de Tiempo: Olvidate de las largas esperas en la guardia y los traslados innecesarios utilizando nuestra Orientación Médica Telefónica (OMT).
Beneficios Adicionales Incluidos:
- Hogar Protegido: Cobertura médica para urgencias dentro de tu casa.
- Auto Protegido: Asistencia ante emergencias en la vía pública vinculadas a tu vehículo.
La promo: 50% OFF desde el segundo integrante
Por tiempo limitado, ECCO ofrece un 50% de descuento en el segundo integrante de tu plan. El beneficio aplica para hasta 4 persona y está garantizado por 6 meses.
La edad máxima de ingreso es 65 años. Las personas mayores de esa edad pueden ingresar si lo hacen junto a un familiar.
Tranquilidad a costo fijo, con el respaldo de Swiss Medical
El valor real de ECCO no es solo lo que te da cuando hay una emergencia, es saber que está cuando la necesitás, con un costo fijo mensual que reemplaza el gasto impredecible de una guardia, un traslado o consulta de urgencia.
Con el respaldo de Swiss Medical Group, uno de los grupos de salud más reconocidos del país, cada atención sigue los mismos estándares de calidad que distinguen a la marca.
No lo dudes más. Contratá tu plan hoy.