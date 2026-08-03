Matices celebra sus 500 programas a lo grande con peña y estas invitado

15 años haciendo radio no es poca cosa. Y llegar a los 500 programas es una verdadera fiesta. Y como ustedes, nuestros oyentes, son parte fundamental de Matices del Vinos, vamos a organizar una gran peña, con importantes invitados y estas invitado.
Después de 15 años comunicando la cultura del vino, llegamos a un nuevo hito y lo festejamos de la mejor manera: con una Gran Peña Especial en Vivo, compartiendo una jornada única junto a quienes nos acompañan programa tras programa.
La cita es el sábado 29 de agosto, de 11:30 a 17 hs, en Bodega Alandes de Karim Mussi, para vivir tres horas de transmisión en vivo con público presente, música en directo con Lisando Bertín y la participación de grandes enólogos como Germán Di Cesare, de bodega Trivento, el maestro de las burbujas, José Pepe Reginato, y el anfitrión, Karim Mussi. Y también vamos a tener sorteos, premios y, por supuesto, mucho vino y almuerzo.
Nos acompañará también el chef Edward Holloway, para completar un programa con referentes que han sido parte del camino de Matices y de la historia del vino argentino.
Vos podés ser parte de esta peña, disfrutar de la gastronomía de El Capricho y de los vinos de Bodega Alandes que estarán a la venta y de nuestro festejo. La entrada tiene un costo de $15.000 e incluye una copa de vino. Los menores de 14 años ingresan gratis.
Las entradas están disponibles desde aquí.
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¡Te esperamos para brindar juntos por estos 500 programas y por todo lo que todavía queda por compartir!