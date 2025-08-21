Festejan los deportistas: una empresa líder en Europa llega a la Argentina y planea abrir 20 tiendas

Argentina se convierte así en el nuevo objetivo de una cadena que facturó 15.600 millones de euros en 2023. Los números hablan por sí solos: más de 1.800 tiendas alrededor del mundo y una presencia consolidada en mercados emergentes donde la relación precio-calidad resulta clave para el consumidor.

El segundo local ya está en negociaciones y podría abrir en la Ciudad de Buenos Aires antes de que termine el año. La estrategia apunta a cubrir todas las ciudades argentinas con más de 300.000 habitantes, priorizando Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario y Córdoba.

La alianza replica el modelo que ya implementaron en Uruguay y Paraguay. Los socios locales conocen el mercado y Decathlon aporta su experiencia internacional. Si las condiciones resultan favorables, el plan podría expandirse hasta 30 tiendas.

El mercado del deporte busca nuevos jugadores

El sector de artículos deportivos en Argentina movió cerca de 850 millones de dólares en 2024. Nike, Adidas y Puma dominan el panorama actual, pero cadenas como Sportline y Dexter consolidaron su presencia con tiendas propias en shoppings y centros comerciales.

Decathlon llega con una propuesta diferente. Sus marcas propias como Quechua, Kipsta y Domyos combinan calidad con precios competitivos, una fórmula que funcionó en otros mercados emergentes. La empresa puede reunir en un mismo espacio productos para más de 60 disciplinas deportivas.

Para los consumidores argentinos, esta llegada representa una nueva opción en un mercado donde los precios sufren la variabilidad del tipo de cambio. La cadena francesa puede aprovechar economías de escala para mantener su oferta competitiva, algo que podría beneficiar a quienes practican deporte de forma regular.

La competencia se intensifica para las marcas locales y regionales. Un jugador global como Decathlon tiene recursos para sostener promociones y mantener stock en tiempos de incertidumbre económica, ventajas que no todos los competidores pueden igualar.