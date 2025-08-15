Bootcamp por la Inclusión: oportunidades genuinas de empleo para personas con discapacidad

MACRO 2 La iniciativa impulsa la transformación social y promueve la equidad, combinando educación, innovación y trabajo articulado.

Además del temario de formación técnica dictado por la UTN se trabajaron habilidades blandas en talleres facilitados por personas voluntarias de Banco Macro que abordaron temas como comunicación asertiva, metodologías ágiles, funcionamiento del área de IT en la entidad, orientación para la confección de curriculum y entrevistas laborales. También se brindó un taller de educación financiera en el marco del programa Cuentas Sanas de Banco Macro.

Asimismo cada participante contó con 3 horas de mentoría a cargo de 32 colaboradores voluntarios del área de tecnología de Banco Macro, quienes también recibieron capacitación y seguimiento de Incluyeme.com durante todo el proceso.

“Este bootcamp que hoy nos reúne nos compromete a generar empleo genuino. Hoy Banco Macro y más de cien empresas que se han acercado, toman el compromiso de crear trabajo como puente de transformación social. Estamos construyendo caminos entre empresas que dan oportunidades de desarrollo y personas con talento que muchas veces no pueden acceder a las oportunidades del mercado laboral, aseguró Constanza Brito, presidenta de Fundación Macro.





MACRO 1 La iniciativa impulsa la transformación social y promueve la equidad, combinando educación, innovación y trabajo articulado.

Como parte de su compromiso con la inclusión laboral, Banco Macro promueve activamente la generación de oportunidades de empleo para todos los egresados. En este sentido está realizando entrevistas para incorporar a egresados en sus equipos de tecnología, e invitó a organizaciones aliadas a sumarse para dar mayor visibilidad a los perfiles formados y ampliar las oportunidades de inserción laboral.

El Bootcamp representó una experiencia concreta de colaboración intersectorial con impacto social, un ejemplo de cómo el compromiso, la tecnología y la educación pueden ser herramientas para reducir brechas de acceso al empleo.

Esto demuestra que la tecnología, la educación y el trabajo articulado entre empresas, universidades y organizaciones sociales pueden convertirse en motores de la transformación social.

“Este Bootcamp habla de la cultura de la organización, porque la cultura es lo que se hace, no lo que se dice. Aca en Macro hacemos y este es un ejemplo de ello”, afirmó Mercedes Bembibre, Gerenta de Recursos Humanos de Banco Macro.

Banco Macro refuerza su compromiso estratégico con la diversidad, la equidad y la inclusión, a través de una iniciativa que une a empresas, universidades y organizaciones sociales con un objetivo común: generar oportunidades reales de empleo para personas con discapacidad.

Además, la entidadimpulsa, financia y convoca a otras compañías a ser parte de este proyecto. Para sumarse hay que enviar un mail a [email protected]

Liderazgos inclusivos, crean negocios inclusivos. Y negocios inclusivos crean una sociedad más justa.

Pensá en Grande, Pensá en Macro

Acerca de Banco Macro: Banco Macro cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y una estructura de 558 puntos de atención, siendo actualmente el banco privado con mayor red de sucursales a lo largo del país. Además es el banco privado argentino más grande en términos de patrimonio neto.

Acerca de Incluyeme.com: Incluyeme.com es una empresa social que promueve la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, apoyando a empresas en el desarrollo de programas de diversidad y cultura inclusiva. Tiene presencia en 14 países de Latinoamérica, ha trabajado con más de 700 empresas, facilitando la inclusión laboral de más de 3.900 personas con discapacidad y cuenta con una base de más de 250.000 personas registradas en su portal de empleo.

Acerca de UTN.BA: La Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires (UTN.BA) es una institución pública de referencia en formación técnica y tecnológica. A través de su Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, impulsa capacitaciones con enfoque innovador, compromiso social y perspectiva inclusiva. Su misión es formar profesionales críticos y comprometidos con la mejora de su entorno. La UTN.BA se destaca por su excelencia académica, vinculación con el medio y valores como la ética, la colaboración y la innovación.