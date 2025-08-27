Femicidio en San Rafael: revelaron cuál fue la causa de muerte de la docente Rocío Collado

El femicidio de una docente en San Rafael

El Cuerpo Médico Forense reveló este miércoles que Rocío Collado fue asesinada por asfixia, es decir que fue ahorcada, según los primeros resultados que indicaron los especialistas.

De esta manera, el fiscal tiene más pruebas para imputar al principal sospechoso, Yamil Yunes, de 31 años, quien estaba en pareja con la víctima hacía tiempo. El primer indicio para sospechar de él fueron las manchas de sangre que tenía en su pantalón en el momento de la detención.

femicidio sospechoso Yamil Yunes san rafael Yamil Yunes era el novio de Rocío Collado y ahora es el principal sospechoso del femicidio.

El sospechoso del femicidio permanece internado en el Hospital Schestakow luego de haber sufrido una alteración que estaría vinculado con el consumo de drogas. Los pesquisas esperan que le den el alta para avanzar con su imputación y detención.

Cómo fue el femicidio de Rocío Collado

Una de las versiones más fuertes que se conocieron en las últimas horas sobre el femicidio detalló que fueron los padres de Yamil Yunes quienes alertaron que algo pasaba, ya que llamaron en la madrugada del martes para alertar que su hijo estaba fuera de sí.

Cuando la Policía llegó a la casa de la familia, los padres del hombre de 31 años indicaron que no sabían dónde estaba su novia, y les parecía raro porque habían salido juntos.

Varias veces fueron las que le preguntaron al sospechoso dónde estaba la mujer, pero solo respondía incoherencias, por lo que fue trasladado al área de salud mental del Schestakow con una custodia policial.

Mientras, siguieron la búsqueda de Rocío Collado, hasta que en la mañana del martes encontraron su camioneta Fiat Fiorino estacionada en calle Izuel 840, una zona residencial de San Rafael.

Inmediatamente activaron el protocolo por femicidio. En el interior estaba el cuerpo de la víctima, que a simple vista detectaron que había sangre como consecuencia de cortes que la docente tenía en su cuerpo.