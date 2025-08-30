Ni detergente, ni jabón: el truco para renovar las toallas de casa con elementos naturales

Con el paso del tiempo, las distintas toallas que tienes en casa empiezan a desgastarse, a ponerse cada vez más duras. Por fortuna, existe un sencillo truco que puedes seguir para recuperarlas, gracias al uso de dos ingredientes naturales.
Con el paso del tiempo, las distintas toallas que tienes en casa empiezan a desgastarse, a ponerse cada vez más duras. Por fortuna, existe un sencillo truco que puedes seguir para recuperarlas, gracias al uso de dos ingredientes naturales.
Las toallas bien cuidadas pueden durar entre 5 y 10 años, pero los fabricantes recomiendan cambiarlas cada 2 o 3 años para evitar la proliferación de bacterias y la pérdida de propiedades absorbentes.
Primero, lo más importante es eliminar la acumulación de suavizantes, detergente y minerales del agua. Para eso, se recomienda lavar las toallas con una taza de vinagre blanco en lugar de jabón.
Se pone el lavarropas en un ciclo con agua caliente, sin ropa adicional, solo las toallas y el vinagre. Este paso ayuda a eliminar los residuos adheridos a las fibras.
Luego, en un segundo lavado, pondrás una taza de bicarbonato de sodio, también con agua caliente. En esta etapa, tampoco se debe usar ni jabón ni suavizante. Esta combinación ayuda a recuperar la capacidad absorbente de las toallas, eliminando malos olores y devolviéndoles la frescura.
Una vez lavadas, lo ideal es secar las toallas al sol, aunque si se usa secarropas, se recomienda no sobrecalentarlas. Si se quiere un toque aromático, se puede poner una bolsita de lavanda o unas gotas de aceite esencial en el armario donde se guardan.
Ya lo sabes, si las toallas de tu casa están desgastadas y con apariencia vieja, será mejor que realices el truco de los ingredientes naturales en tu lavarropas.