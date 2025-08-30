Inicio Sociedad truco
Ni detergente, ni jabón: el truco para renovar las toallas de casa con elementos naturales

Con este truco casero, las toallas de tu casa volverán a verse renovadas, y atrás quedará su avejentada apariencia

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
Las toallas de tu casa pueden ser renovadas a través del uso de productos naturales

Con el paso del tiempo, las distintas toallas que tienes en casa empiezan a desgastarse, a ponerse cada vez más duras. Por fortuna, existe un sencillo truco que puedes seguir para recuperarlas, gracias al uso de dos ingredientes naturales.

Las toallas bien cuidadas pueden durar entre 5 y 10 años, pero los fabricantes recomiendan cambiarlas cada 2 o 3 años para evitar la proliferación de bacterias y la pérdida de propiedades absorbentes.

toallas, truco
Los expertos recomiendan cambiar las toallas del baño cada dos o tres años

El truco para renovar las toallas de casa

Primero, lo más importante es eliminar la acumulación de suavizantes, detergente y minerales del agua. Para eso, se recomienda lavar las toallas con una taza de vinagre blanco en lugar de jabón.

Se pone el lavarropas en un ciclo con agua caliente, sin ropa adicional, solo las toallas y el vinagre. Este paso ayuda a eliminar los residuos adheridos a las fibras.

Luego, en un segundo lavado, pondrás una taza de bicarbonato de sodio, también con agua caliente. En esta etapa, tampoco se debe usar ni jabón ni suavizante. Esta combinación ayuda a recuperar la capacidad absorbente de las toallas, eliminando malos olores y devolviéndoles la frescura.

truco casero, toallas
El vinagre blanco y el bicarbonato pueden renovar la apariencia de tus toallas

Una vez lavadas, lo ideal es secar las toallas al sol, aunque si se usa secarropas, se recomienda no sobrecalentarlas. Si se quiere un toque aromático, se puede poner una bolsita de lavanda o unas gotas de aceite esencial en el armario donde se guardan.

Ya lo sabes, si las toallas de tu casa están desgastadas y con apariencia vieja, será mejor que realices el truco de los ingredientes naturales en tu lavarropas.

Problemas de salud por uso de toallas desgastadas

  • Infecciones bacterianas: las toallas pueden contaminarse con bacterias que se encuentran en la piel y el cuerpo, como el estafilococo o E. coli, pudiendo causar foliculitis (inflamación de los folículos pilosos).
  • Infecciones fúngicas: la humedad retenida en la toalla crea un entorno propicio para el crecimiento de hongos, que pueden causar infecciones como el pie de atleta y la tiña, especialmente en pliegues de la piel.
  • Irritaciones cutáneas: la acumulación de residuos, células muertas y fluidos corporales en una toalla vieja, combinada con la humedad, puede irritar la piel y exacerbar condiciones como el eccema o la dermatitis atópica.
  • Problemas en piel con tendencia al acné: las personas con acné o inflamación de los folículos pilosos deberían lavar sus toallas con mayor frecuencia, ya que una toalla sucia puede empeorar estas condiciones.

