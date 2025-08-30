Ni detergente, ni jabón: el truco para renovar las toallas de casa con elementos naturales

Se pone el lavarropas en un ciclo con agua caliente, sin ropa adicional, solo las toallas y el vinagre. Este paso ayuda a eliminar los residuos adheridos a las fibras.

Luego, en un segundo lavado, pondrás una taza de bicarbonato de sodio, también con agua caliente. En esta etapa, tampoco se debe usar ni jabón ni suavizante. Esta combinación ayuda a recuperar la capacidad absorbente de las toallas, eliminando malos olores y devolviéndoles la frescura.

truco casero, toallas El vinagre blanco y el bicarbonato pueden renovar la apariencia de tus toallas

Una vez lavadas, lo ideal es secar las toallas al sol, aunque si se usa secarropas, se recomienda no sobrecalentarlas. Si se quiere un toque aromático, se puede poner una bolsita de lavanda o unas gotas de aceite esencial en el armario donde se guardan.

Ya lo sabes, si las toallas de tu casa están desgastadas y con apariencia vieja, será mejor que realices el truco de los ingredientes naturales en tu lavarropas.

Problemas de salud por uso de toallas desgastadas