La tormenta de Santa Rosa dejó 100 evacuados, árboles caídos y un hipermercado bajo el agua

Defensa Civil reportó el balance de daños ocasionado por la tormenta de Santa Rosa

La tormenta de Santa Rosa produjo daños en Mendoza. Unas 100 personas tuvieron que ser asistidas por Defensa Civil.

El reporte de daños, Defensa Civil señaló que hubo 100 personas asistidas, hubo árboles caídos y viviendas anegadas, como consecuencia de la tormenta de Santa Rosa.

Por las intensas lluvias que se registraron en la mañana de este sábado, el techo del hipermercado Tadicor de San Martín colapsó y tuvo que cerrar por precaución. El departamento del este es uno de los más afectados.

También se cayó un árbol en el sector del puente del acceso al shopping de Guaymallén y estuvo trabajando para removerlo la Municipalidad de Guaymallén.

El director de Desarrollo Social de San Martín, Mauricio Bastías, señaló que fue importante la caída de agua y granizo en el departamento y uno de los sector más complicados fue Palmira.

"Tuvimos el reporte de muchas filtraciones en techos pero no hubo evacuados", indicó el funcionario.

Los mapas meteorológicos muestran que en la noche podrían continuar las intensas precipitaciones pero el domingo se despejaría por la incidencia de fuertes vientos.

Cómo seguirá la tormenta de Santa Rosa

Defensa Civil actualizó el pronóstico para Mendoza para lo que queda de la jornada de este 30 de agosto y para el domingo 31.

El organismo confirmó que continúa la inestabilidad durante esta noche y en la madrugada del domingo. Las precipitaciones serán de leves a intensas.

"No se descarta la caída de granizo y nevadas en la cordillera", alertaron.

