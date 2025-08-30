La tormenta de Santa Rosa dejó 100 evacuados, árboles caídos y un hipermercado bajo el agua

Embed - Colapsó el techo de un hipermercado en San Martín por las intensas lluvias

El director de Desarrollo Social de San Martín, Mauricio Bastías, señaló que fue importante la caída de agua y granizo en el departamento y uno de los sector más complicados fue Palmira.

"Tuvimos el reporte de muchas filtraciones en techos pero no hubo evacuados", indicó el funcionario.

Los mapas meteorológicos muestran que en la noche podrían continuar las intensas precipitaciones pero el domingo se despejaría por la incidencia de fuertes vientos.

Cómo seguirá la tormenta de Santa Rosa

Defensa Civil actualizó el pronóstico para Mendoza para lo que queda de la jornada de este 30 de agosto y para el domingo 31.

WhatsApp Image 2025-08-30 at 20.19.12

El organismo confirmó que continúa la inestabilidad durante esta noche y en la madrugada del domingo. Las precipitaciones serán de leves a intensas.

"No se descarta la caída de granizo y nevadas en la cordillera", alertaron.