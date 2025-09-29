La Selección argentina, con Andino de titular, debutó ganando en el Mundial Sub 20 de Chile

El primer gol llegó a los 4' del primer tiempo, cuando Sarco definió en dos tiempos luego de un muy buen buscapié de Maher Carrizo.

Luego las cosas se complicaron para Argentina, ya que el árbitro expulsó injustamente al defensor Santiago Fernández y Placente se vio obligado a hacer un cambio y reemplazó al mendocino Andino.

Pese a tener un jugador menos, la Selección argentina pudo estirar la ventaja a los 41' del primer tiempo, nuevamente a través de Sarco, quien conectó un muy buen cabezazo tras un centro milimétrico del lateral Dylan Gorosito.

Sin embargo, la alegría duró poco ya que el lateral cubano Pérez se aprovechó de una desatención defensiva en un córner y descontó antes de irse al descanso.

En el complemento, la Selección argentina Sub 20 cuidó muy bien la ventaja y el encargado de liquidar el encuentro fue Subiabre, quien a los 90' anotó un golazo.

"El debut siempre es difícil e iremos aprendiendo en cada partido para terminar de la mejor manera. Tras la expulsión se hizo complicado, pero encontramos el espacio y supimos concretar" (Diego Placente).

Lo que viene para la Selección argentina en el Mundial Sub 20

Este resultado le permite a la Selección argentina compartir la primera posición del Grupo D con Italia, que más temprano le había ganado 1-0 a Australia.

La próxima presentación de la Selección argentina en el Mundial Sub 20 será este miércoles 1 de octubre, cuando se enfrente con Australia a partir de las 20 (hora argentina).